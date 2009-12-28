به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با حضور معاون پارلمانی وزیر نیرو گفت: کهگیلویه و بویراحمد با سرشاخه های فراوان آب و منابع تولیدی آب، این ظرفیت را دارد که طرحهایی در بخشهای تولید انرژی، آشامیدنیِ و توسعه کشاورزی و گردشگری برای استان و دیگر استانهای همجوار اجرا شود.

وی اظهار داشت: در این خصوص از وزارت نیرو نیز خواسته شده که برای استفاده از منابع بیکران آب استان در جنبه های مختلف با آینده نگری و افقی 40 تا 50 ساله، برنامه ریزی کند .

نوذری یاد آور شد: استان در بخش آب به لحاظ مطالعات عقب است و شناسنامه ای برای استفاده بهینه از منابع آبی در هر فعالیت و طرحی ندارد و در این خصوص نیازمند همکاری و توجه وزارت نیرو است .

نوذری یادآور شد: هر چند کارها خوبی در بخش آب استان و به نام این استان انجام گرفته اما درصد بالای فرآیند مصرف و بهره برداری آن در برخی از استانهای همجوار است .

وی تاکید کرد: با توجه به محرومیت استان و ضرورت توسعه همه بخشها، رونق تولید، افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و نیاز به اشتغال، کارهای مطالعاتی در بخش آب باید به گونه ای باشند که ابتدا بازخورد آن در خود استان باشد و سپس به دیگر استانهای همجوار تعمیم داده شود .

استاندار تصریح کرد: با اعتبارات استانی بخش آب تنها می توان یک سری طرحها و کارهای کوچکی انجام داد در حالیکه برای استفاده از این منبع بزرگ آب، نیاز به طرحهای بزرگ ملی است.

معاون پارلمانی وزیر نیرو نیز با اشاره به منابع عظیم آب در استان گفت: با توجه به اینکه این حجم آب در مرکز کشور قرار دارد و به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز نزدیک است باید به عنوان یک کالای تجاری از این منابع در جهت مصارف در تولید انرژی برق، گردشگری، صنعت، آشامیدنی از طریق سرمایه گذاری خصوصی استفاده کرد.

علی یوسف پور افزود: وزارتخانه نیرو آمادگی کامل دارد تا از طریق شرکتهای مشاوره ای برای مطالعات بیشتر ظرفیتها و موقعیتهای استفاده بهینه از منابع آبی استان هم برای خود استان و هم در سطح ملی و خارج از کشور برنامه ریزی نماید.