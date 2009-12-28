طرح مسائل خانوادگی در یک سمینار علمی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یکی از شرکت کنندگان در این سمینار طی یادداشتی از نسرین پیرسمساری مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی که مشغول سخنرانی بود، درخواست کرد میزان مهریه خود را به حاضران در سالن اعلام کند.

در این هنگام، پیرسمساری گفت: مهریه بنده که در سال 61 جاری شد شامل یک جلد کلام الله مجید، 14 سکه بهار آزادی، سفر قدس، سفر مکه و سفر کربلا بود.

وی گفت: در آن زمان شوهرم در جبهه ها حضور داشت و من نیز به عنوان یک رزمنده در صحنه های نبرد حق علیه باطل مشارکت داشتم.

مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: مهریه عروس و دخترم نیز تنها 14 سکه بهارآزادی است.

نقطه جالب توجه اینکه، داماد این مقام مسئول که به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در جلسه حضور داشت مورد سئوال تعداد زیادی از حاضران قرار گرفت که زیبایی های خاصی را به وجود آورد.

در ادامه این نشست، مالک اژدر شریفی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در اثنای سخنان خود با بیان اینکه چهار دختر و یک پسر خود را به خانه بخت فرستاده است، گفت: مراسم عروسی دختر اولم بسیار ساده بود ولی متاسفانه با گذشت زمان، این رویه تغییر کرد.

وی با بیان اینکه دو هفته قبل عقد دختر چهارم را خواندم، به اصرار والده فرزندان و دخترانش در برگزاری رسوم خاص برای تازه عروس اشاره کرد و گفت: خانم و دختران اصرار می کردند مثلاً شب یلدا، سنگین برگزار شود که البته با مخالفت من مواجه شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اینقدر تار عنکبوت دور خود می پیچیم که چه شود؟ مگر ما که ساده ازدواج کردیم زندگی پیش نمی رود؟

سمینار علمی تخصصی حقوق خانواده توسط کمیسیون منطقه هفت حقوق بشر ایران و با مشارکت صاحبنظران و مقامات مسئول در تبریز برگزار شد.