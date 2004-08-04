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۱۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۵۶

در آستانه هفدهم مرداد :

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بيانيه اي به مناسبت روز خبرنگار صادر كرد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بيانيه اي هفدهم مرداد روز خبرنگار را به همه ميراث داران حقيقي قلم و آگاهي كه خالصانه و براساس وظيفه الهي و انساني خويش بشريت را از جهل مي رهانند، تبريك گفت.

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" در اين بيانيه آمده است: زدودن زنگارها از واقعيات و انعكاس حقايق مهمترين وظيفه اي است كه خبرنگاران در دنيا متلاطم امروز بر عهده دارند و بسيارند كساني كه شجاعانه اين حرفه شريف را برگزيده و تمام تلاش خود را در اين مسير معطوف نموده و خطرات بسيار را به جان مي خرند . خبرنگاري در جهان امروز شغلي پرخطر محسوب مي شود. چرا كه علي رغم پيشرفت بشر در علم ارتباطات و فن آوري مربوط به آن، هنوز كسب و انعكاس اخبار واقعي جسارت و هنرمندي خاص خود را مي طلبد.

در جايي كه صاحبان ثروت و قدرت ، آگاهي ساكنان اين كره خاكي از وقايع را بر نتافته و چون جريان حمله آمريكا به عراق به كاناليزه كردن اخبار مي پرداند ،  در جايي ديگر جاهلان سر برآورده از اعماق تاريخ در افغانستان ، جويندگاه حقيقت را به مسلخ  برده و فرزند برومند ملت ايران شهيد صارمي را سفاكانه به خاك و خون مي كشند .

اين بيانيه مي افزايد: چه خجسته انتخابي است نامگذاري روز شهادت او به نام روز خبرنگار چرا كه او توسط جاهلترين مردماني كه سر بردامان آمريكاي جنايتكار داشته و از آن ابرقدرت تغذيه و حمايت مي شدند، به فيض عظيم شهادت نائل آمد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ضمن گراميداشت شهادتش مقام معنوي خبرنگاران را ارج نهاده و بر اين اعتقاد است كه خبرنگاران در دنياي امروز گوشه اي از وظايف آحاد مردم مسلمان را در امر به معروف و نهي از منكر بر عهده داشته و چنانچه آنان به اين وظيفه خطير عمل نمايند و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري عدالت را مطالبه نمايند همه به سوي جامعه اي اسلامي تر گام برخواهيم داشت.

 

کد مطلب 100733

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