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۷ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

فرهنگی در گفتگو با مهر:

هیچگونه تحرکی از جنس اغتشاشات تهران در تبریز نبود

هیچگونه تحرکی از جنس اغتشاشات تهران در تبریز نبود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر درگیری دراین شهر گفت: هیچگونه تحرکی از جنس اغتشاشات تهران در تبریز وجود نداشت.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حرمت شکنی برخی از افراد در روز عاشورا تصریح کرد: جریانی کوچک و خاص در کشور از ابتدای انقلاب وجود داشته که نه تنها به امام (ره) و انقلاب کوچکترین اعتقادی نداشته بلکه حاکمیت دین مبین اسلام را نیز برنمی تابند .

وی افزود: این عده از ابتدای انقلاب دست به تحرکات کور زده اند و امروز هم با حمایت منسجم بیگانگان در صدد به هم ریختن اوضاع کشور هستند.

وی تاکید کرد: باید در این شرایط دو کار روشنگری و اطلاع رسانی و همچنین برخورد صورت منسجم در دستور قرار داد.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه ما در این نظام دستگاه های عریض و طویلی داریم که باید شرایط را بشناسند، گفت: باید عده ای را که ناآگاهانه با اغتشاش گران همراه می شوند با روشنگری از طرق مختلف مثل صدا و سیما و همچنین رسانه های دیگر آگاه کنیم و در مرحله بعد آن عده از کسانی که با غرض خاصی در خدمت دشمنان انقلاب قرار گرفته اند مورد مواخذه و برخورد قرار دهیم.

وی در پایان در خصوص  آسیب زنندگان به اموال عمومی نیز گفت: باید با شناسایی عوامل این اقدام نسبت به دریافت خسارتها به صورت مادی اقدام کرد تا علاوه بر اجرای احکام قانونی، عبرتهای عینی آن هم مورد توجه قرار گیرد.

 

کد مطلب 1007331

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