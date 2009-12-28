هیچگونه تحرکی از جنس اغتشاشات تهران در تبریز نبود

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حرمت شکنی برخی از افراد در روز عاشورا تصریح کرد: جریانی کوچک و خاص در کشور از ابتدای انقلاب وجود داشته که نه تنها به امام (ره) و انقلاب کوچکترین اعتقادی نداشته بلکه حاکمیت دین مبین اسلام را نیز برنمی تابند .
وی افزود: این عده از ابتدای انقلاب دست به تحرکات کور زده اند و امروز هم با حمایت منسجم بیگانگان در صدد به هم ریختن اوضاع کشور هستند.
وی تاکید کرد: باید در این شرایط دو کار روشنگری و اطلاع رسانی و همچنین برخورد صورت منسجم در دستور قرار داد.
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه ما در این نظام دستگاه های عریض و طویلی داریم که باید شرایط را بشناسند، گفت: باید عده ای را که ناآگاهانه با اغتشاش گران همراه می شوند با روشنگری از طرق مختلف مثل صدا و سیما و همچنین رسانه های دیگر آگاه کنیم و در مرحله بعد آن عده از کسانی که با غرض خاصی در خدمت دشمنان انقلاب قرار گرفته اند مورد مواخذه و برخورد قرار دهیم.
وی در پایان در خصوص آسیب زنندگان به اموال عمومی نیز گفت: باید با شناسایی عوامل این اقدام نسبت به دریافت خسارتها به صورت مادی اقدام کرد تا علاوه بر اجرای احکام قانونی، عبرتهای عینی آن هم مورد توجه قرار گیرد.
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