کیفیت آثار عاشورایی مهمتر از تعداد آنها است

سعید ابوطالب در این باره به خبرنگار مهر گفت: درباره پرداختن به موضوعاتی مثل زندگی انبیا واولیا با کثرت تولید موافق نیستم، این قضیه با اعتقادات افراد سروکار دارد، بهتر است به جای اینکه‌ زمان را صرف تولید انبوه وبی‌کیفیت کنیم، تولیدات فاخر و ماندگار داشته ‌باشیم.

این برنامه‌ساز افزود: در زمینه تولید آثاری با موضوع واقعه عاشورا در طی این چند سال آثاری محدود تولید شده و کیفیت بعضی آثار درخور این موضوع نبوده است، در سینمای ما امکانات پرداختن به این آثار وجود ندارد. این آثار باید با بهترین کیفیت در تمام زمینه‌ها از جمله ٰفیلمبرداری، تدوین، ساخت دکور و جلوه‌های ویژه و... تولید شود.

وی ادامه داد: نباید انتظار داشت که سالی یک فیلم در ارتباط با حادثه عاشورا تولید شود، بلکه در ساخت این آثار باید از بهترین کیفیت و بهترین امکانات بهره‌مند باشیم، در کشورهایی که سینمای قدرتمند دارند، تولید آثار عظیم و ملی یک دهه به طول می‌انجامد، چون کیفیت برکمیت ارجح است.

ابوطالب خاطر نشان کرد: فیلم‌هایی که تا به حال در این زمینه تولید شده، آثار ارزشمندی بوده است، اما اینگونه آثار به حمایت مادی دولت نیازمند است، بهتر است به جای تولید سالی یک فیلم، چندسال یکبار فیلمی ماندگار و باکیفیت درباره عاشورا ساخته شود. درباره حماسه عاشورا به اندازه‌ای نگاه تازه و جدید وجود دارد که می‌توان از روی این واقعه رمان‌ها وفیلم‌های مهم ساخت.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: هرکدام از 72 نفر از یاران امام حسین، هم ازجنبه دراماتیک و هم از لحاظ معنوی ظرفیت پرداخت دارند، این آثار باید با حوصله و کیفیت بالا ساخته شوند، علاوه برحمایت دولت، حمایت رسانه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز لازم است. فیلم سینمایی "روز رستاخیز" که قرار است تولید آن به کارگردانی احمدرضا درویش آغاز شود پروژه سنگین، فاخر وعظیمی است.

وی ادامه داد: تولید این فیلم بسیار پرهزینه است و باید با امکانات داخل کشور ساخته شود و به حمایت دولت احتیاج دارد، با این وضعیت، سینمای ما نمی‌تواند سرمایه این فیلم‌ها را فقط از طریق فروش برگرداند. حادثه عاشورا الهام‌بخش انقلاب اسلامی بوده است و باید به عنوان الگوی رفتاری همه مردم قرار گیرد،امیدوارم که آثار با کیفیت و فاخر در این زمینه در سینمای ایران تولید شود.