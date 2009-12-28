به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ویکتور ریباک سفیر بلاروس در جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با صادق خلیلیان وزیرجهاد کشاورزی که ظهر امروز در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: کشاورزی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی بلاروس را شامل می شود به نحوی که 8.4 درآمد ناخالص ملی این کشور از محل تولیدات کشاورزی است که از رشد 9 درصدی در سال نیز برخوردار می باشد.

وی گفت: در 10 ماهه سالجاری میلادی صادرات جمهوری اسلامی ایران به بلاروس بیش از 7.2 میلیون دلار بوده که یک سوم آن مربوط به محصولات کشاورزی است.

سفیر بلاروس عمده صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشور را کشمش، انواع کنسرو، میوه، خرما، انجیر، پسته و خشکبار ذکر کرد و افزود: بلاروس توانمندیهای لازم برای صادرات گوشت قرمز، شیرخشک و کره به جمهوری اسلامی ایران را دارد.

صادق خلیلیان با اشاره به اراده روسای جمهور دو کشور برای گسترش و تعیین روابط دوجانبه در تمام زمینه ها گفت: دو کشور از توانمندیهای خوبی در بخش کشاورزی برای مبادله برخوردارند که از جمله می توان به امکانات فنی و مهندسی و تکنولوژی در بخش کشاورزی اشاره کرد.

وی گفت: تکیه بیشتر برای فعالیتهای اقتصادی باید در بخشهای خصوصی دو کشور متمرکز شود و نقش دولتها باید ایجاد تسهیلات بیشتر برای فعالیت بخش های خصوصی باشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: جمهوری اسلامی ایران به همکاری با بلاروس به صورت راهبردی نگاه می کند و با تشکیل کمیته های کارشناسی و تنظیم تعرفه های گمرکی به زودی می خواهیم به ارقام بالاتری در مبادلات تجاری دست یابیم.

وی گفت: علاقه مندیم همکاریهای کشاورزی خود را به ویژه در زمینه های تحقیقات نهال، بذر، تبادل ژرم پلاسم محصولات کشاورزی، برگزاری دوره های آموزشی و تولید میوه های سردسیری با بلاروس گسترش دهیم.

خلیلیان افزود: واردات شیرخشک و گوشت قرمز از بلاروس با توجه به توانمندیهای کشورمان اقدامی کوتاه مدت بوده اما در خصوص واردات کره امکان همکاری وجود دارد.