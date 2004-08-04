نقايص و معايب موجود در نظارت بر انتخابات بايد برطرف شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبير شوراي نگهبان دراين همايش افزود : جمهوري اسلامي ايران شديدا نيازمند افراد صادق و مخلصي است كه كارايي و كارداني لازم را هم داشته باشند.

وي با موفق ارزيابي كردن نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس هفتم ، به انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: البته در اين انتخابات مساله بررسي صلاحيت ها به گستردگي انتخابات مجلس نيست، چرا كه داوطلبان معمولا شناخته شده تر هستند و تعدادشان هم كمتراست.



آيت الله جنتي تاكيدكرد : مساله نظارت بر فرايند انتخابات بسيار مهم است و بايد مراقب بود كه خلافي صورت نگيرد و مردم اطمينان داشته باشند همان رايي كه به صندوقها مي اندازند از صندوق آرا بيرون مي آيد.

آيت الله جنتي در خاتمه خطاب به مسولين دفاتر استاني شوراي نگهبان گفت: اگر كاري كنيم كه عمل مان در درجه اول مورد رضايت خداوند و سپس بندگان صالح خداوند قراربگيرد ديگر هيچ خوفي لازم نيست به دل راه دهيم.

در ادامه اين همايش سيد محمد جهرمي معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان نيز گفت: موفقيت و كارآمدي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم نسبت به انتخابات گذشته جز با زحماتي كه در راه سازماندهي نظارت بر انتخابات توسط دفاتر نظارت و هياتهاي نظارت كشيده شد ميسر نبوده است .

وي گفت: طبيعي است كه اين انتخابات اشكالات و نقاط ضعفي نيز داشته باشد كه اميدواريم با تجربه هايي كه در اين دوره به دست آمده به سمت رفع اين اشكالات قدم برداريم.

جهرمي در ادامه با اشاره به تجديدنظروبررسي قانون انتخابات در مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان مجلس خواست معايب موجود در اين قانون را شناخته ودرراه جلوگيري از آسيب هاي محتمل برنامه ريزي كنند.

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان، آموزش ناظرين و سازماندهي ارتباط با آنها و نيز غني كردن بانك اطلاعاتي را از وظايف دفاتر استاني برشمرد و گفت: بسياري از كساني كه به عنوان ناظر با شوراي نگهبان همكاري مي كنند به اين كار به عنوان تكليف مي نگرندو اين نگاه ارزشمند بايد حفظ شود.

جهرمي در ادامه با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و نظارت بر فرآيند اين انتخابات اظهار اميدواري كرد با استفاده از تجربيات گذشته، انتخاباتي سالم و به دور از هرگونه تخلف و با حضور با شكوه مردم ومومن و خداجو برگزار شود.