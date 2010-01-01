آنچه امروز "علوم انسانی" نامیده می شود در مقطع تاریخی بین ارسطو تا دیلتای شکل گرفته است. برای تعریف علوم انسانی (متمایز از علوم طبیعی) و تدوین منطق آن و تعیین هدف آن ارسطو قدمهای اولیه را برداشت.

در قرن هجدهم ویکو،هیوم، ولتر و مونتسکیو این مفاهیم را پیش بردند. در قرن نوزدهم آگوست کنت، جان استوارت میل و سر انجام دیلتای تکمیل صورت تاریخی این علوم را به انجام رساندند. امروز علوم انسانی در کنار علوم طبیعی(فیزیک، شیمی و...) دارای ساختار، منطق و هدفی متمایز است.

مفهوم آنچه دیلتای "علوم انسانی" نامیده است و امروز به همین نام خوانده می شود اولین بار در نوشته های ارسطو به عنوان "دانش شهرنشینی" آمده است- که معمولا به اشتباه "سیاست" ترجمه شده و می شود- و در قرن نوزدهم یک نسل پیش از دیلتای در فرانسه آگوست کنت آن را "جامعه شناسی" نامید. دیلتای این مجموعه از علوم را "علوم روحی" یا "علوم انسانی" نامید.

بنابر تقسیم بندی های دیلتای که آخرین و کاملترین تقسیم بندی علوم است، این مجموعه از علوم در مقابل علوم طبیعی به نام علوم فرهنگی شناخته می شود که عبارت است از اقتصاد، حقوق، سیاست یا علم حکومت، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، جغرافیا، دین شناسی یا علم کلام، اسطوره شناسی، اخلاق، زبان شناسی، ادبیات و تحقیق در اقسام هنرها یا هنر شناسی که البته هنر در تقسیمات جدید متمایز از فن شناس(فن آوری) است که دانش مربوط به صنایع است.

زندگی انسان در عمل خواه اجرای مراسم دینی و عبادی باشد، خواه کار در مزرعه و کارگاه، خواه پژوهش علمی در کتابخانه و آزمایشگاه باشد، تجلی و عینیت یافتن ارزشهاست. متولی پژوهش در ارزشها علم اخلاق (فلسفه اخلاق) است که از ارکان علوم انسانی بلکه در رأس آنهاست. در واقع ارزش کار در رأس همه ارزشهاست و نظر به اینکه کار ، غایت فی نفسه نیست بلکه وسیله ای برای تحقق غایات دیگر است، کار مولد به خصوص در دو حوزه کشاورزی و صنعت از کارهای دیگر برتر است و این امر باید غایت علوم انسانی لحاظ گردد.

مرکز ثقل این مقدمه طرح این ادعاست که علوم انسانی، که شکل گیری آن از ارسطو تا دیلتای به کرسی اثبات نشست، بر علوم طبیعی مقدم است.

چاپ اول کتاب "مقدمه بر علوم انسانی" با 1650 نسخه در 743 صفحه به قیمت 18 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس در دسترس علاقمندان قرار گرفت.