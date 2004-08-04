دي سايت : دمكراتها براي كسب قدرت تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله ، انتخابات رياست جمهوري آمريكا به يكي از مهمترين موضوعات در ميان جامعه آمريكا و در ميان رسانه هاي گروهي دنيا مطرح شده است .

دي سايت با اشاره به اتخاذ تدابير امنيتي براي زمان برگزاري انتخابات افزود : برقراري امنيت و ثبات در آمريكا با توجه به تهديدات اخير يكي از دغدغه هاي اصلي مقامات آمريكايي شده است به گونه اي كه به تازگي نيروهاي پليس و امنيتي را به حالت آماده باش در آورده اند .

به نوشته اين مجله آلماني جان كري كانديداي دمكرات انتخابات كه بعنوان تنها رقيب سرسخت بوش بشمار مي آيد خاطر نشان ساخته است كه در صورت پيروزي در انتخابات تدابير خاصي را براي تامين امنيت در اين كشور اتخاذ خواهد كرد .

دي سايت با اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي در آمريكا تصريح كرد : تغيير سياستهاي خارجي يكي ديگر از محورهايي است كه دو كانديداي انتخابات در راس امور خود قرار داده اند .

اين مجله آلماني در بخش ديگري نوشت : جان كري نزديكي و توسعه همكاري با اروپا را يكي از مهمترين موارد در تغيير سياست خارجي اين كشور دانسته و خاطر نشان ساخت كه دمكرات در برقراري رابطه با اروپا نگاه متفاوتي با جمهوريخواهان دارند .

به نوشته اين نشريه دمكراتها براي دستيابي به پيروزي در انتخابات آتي حاضر به انجام هر كاري هستند و در اين راستا برنامه و طرحهاي مختلفي را ارائه مي دهند .

جنگ عراق و اختلاف نظرهاي موجود پيرامون آن نيز به دستاويزي تبليغاتي در آمريكا تبديل شده است ، بوش با حمايتهاي مكرر خود از حمله نظامي به عراق در صدد اثبات حقانيت خود در اين امر است و كري با مخالفت با حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور خواهان بازگشت هر چه زودتر نيروها به خاك آمريكاست .

كري با اعلام اين موضع نظر بسياري از مردم آمريكا را به خود معطوف كرده است در حالي كه اصرار و پافشاري بوش در خصوص حمله نظامي به عراق نه تنها چهره وي بلكه چهره آمريكا را نيز در ميان جهانيان مخدوش كرده است .

دي سايت در پايان نوشت : وقت زيادي تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريكا باقي نمانده است ، گمان مي رود در همين زمان باقي مانده هر دو حزب دمكرات و جمهوريخواه برنامه هاي جديدي را ارائه دهند .