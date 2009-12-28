ارائه تسهیلات بلاعوض به رعایت کنندگان مبحث 19 ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید کیانپور ظهر دوشنبه در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه اصلاح الگوی مصرف در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس تصمیم وزارت مسکن و شهرساری برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای مسکونی و بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها به دارندگان واحدهایی که از سال 70 به بعد احداث شده است به ازای هر متر مربع 15 هزار تومان تسهیلات بلاعوض برای استانداردسازی و رعایت طرحهای مصوب در مبحث 19 ساختمان پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت مصمم است در مدت سه سال سالانه هزار و 355 میلیارد تومان برای استاندارد سازی واحدهای مسکونی پرداخت کند که در صورت تحقق آن بسیاری از واحدهای مسکونی کشور استانداردهای مبحث 19 ساختمان را رعایت خواهند کرد.

کیانپور با اشاره به اینکه بخش مسکن در کشور 40 درصد مصرف انرژی ساختمان را در صورت استاندارد نبودن هدر می دهد، تاکید کرد: در صورت سرمایه گذاری منالسب برای بهبود استانداردهای ساخت و ساز و نیز رعایت قوانین و مقررات اجباری ساختمان میزان اتلاف انرژی در بخش مسکن کشور به شدت کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه ارائه مشوق های ویژه به استفاده کنندگان از فناوریهای نوین ساختمان سازی و تامین انرژی از دیگر سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی است، اظهار داشت: در صورتی که سازندگان واحدهای مسکونی از سیستم های خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمانها استفاده کنند به ازای نصب این سیستم ها 125 هزار تومان تسهیلات به آنان پرداخت خواهد شد.

به گفته وی در کشور 11 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی وجود دارد که سهم استان مرکزی از این تعداد 245 هزار واحد معادل 1.7 دهم درصد است که برای اجرای این سیستم در واحد های مسکونی استان مرکزی هفت میلیارد تومان اعتبار به سازمان مسکن و شهرسازی استان اختصاص یافته است.

کیانپور رعایت مبحث 19 را در ساخت و سازهای دولتی اجباری عنوان کرد و یادآور شد: در شهرها و استانهای مختلف بر اساس نوع اقلیم و ویژگیهای هر منطقه زمانبندی برای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است تا بخشهای خصوصی و غیر دولتی نیز با این ضوابط نسبت به ساخت و سازهای خود اقدام کنند.