راه جلوگیری از تولید آثار بی محتوا برقراری ارتباط صمیمانه با هنرمندان است

آیدین آغداشلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این روزها برخی موسیقی های زیرزمینی فاقد محتوا و مفاهیم عمیق عرضه می شود که به طور معمول، جوانان و نوجوانان آنها را تولید کرده اند.

وی ادامه داد: راه جلوگیری از تولید آثار موسیقی بی معنا و مفهوم این است که با جوانها ارتباط صمیمی برقرار کنیم و بی فایده بودن تولید چنین آثاری را برای آنها به روشی غیرمستقیم و بسیار دوستانه تبیین کنیم.

این هنرمند بیان کرد: اگر جوانان بتوانند با بزرگترها و دست اندرکاران هنر موسیقی ارتباط دوستانه ای برقرار کنند و مشکلات خود را به صورت دوستانه بازگو کنند، کمتر برای پر کردن خلاهای خود به سراغ موسیقی و هنرهای فاقد محتوا می روند.

جوانان در این زمینه مقصر نیستند

آغداشلو خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد، جوانان را در این زمینه مقصر می دانند در صورتی که این تصور غلط است و همه جوانها خوب هستند فقط کافیست شرایط رشد و ارتقای هنری و فرهنگی آنها فراهم شود.

وی یادآور شد: لازم است دستگاه های فرهنگی شرایط افزایش حضور جوانان در فعالیتهای هنری را فراهم کنند و به آنها در این زمینه بیشتر از قبل بها بدهند.