اعزام تور تجاري از استان تهران به عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيدعباس احمدي معاون برنامه ريزي و اداري و مالي استانداري تهران با اعلام اين مطلب افزود: نياز بازار مصرفي عراق حضور گسترده تر تجار ايراني را مي طلبد .



وي افزود: كار گروه توسعه صادرات غير نفتي استان نيز با توجه به پتانسيل بالاي استان در بخشهاي مختلف توليد، بر حضور جدي استان در بازسازي عراق تاكيد دارد.

احمدي با اشاره به اقدامات موثر وزارت خارجه، وزارت بازرگاني و همچنين ستاد بازسازي عراق ؛ حضور شركتها موسسات و بخش هاي مختلف اقتصادي در عراق رامطلوب ارزيابي كرد و افزود: بازار صد در صد مصرفي عراق حضور بيشتر توليدكنندگان ما را مي طلبد.



مهندس احمدي ترانزيت كالا - افتتاح حساب براي تجاري عراقي و فقدان شعب بانك ايراني در شهرهاي بغداد و سليمانيه را از جمله موانع توسعه مناسبات تجار با عراق ذكر كرد.

وي اظهار اميدواري كرد با حذف موانع صادرات، شاهد حضور چشمگيرتر در بازار عراق باشيم.

مهندس احمدي در خاتمه ايجاد فروشگاه زنجيره اي، افتتاح نمايشگاه عرضه كالا و خدمات استان در محل دائمي نمايشگاه بين المللي بغداد را از جمله برنامه هاي آتي كار گروه توسعه صادرات استان ذكر كرد.