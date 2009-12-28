دومین جشنواره آثار فرهنگی و پژوهشی مازندران فراخوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران در راستای گرامیداشت هفته پژوهش و به منظور ایجاد نشاط علمی از عموم نویسندگان، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها دعوت می‌کند مقالات، آثار پژوهشی و پایان نامه های خود را در محورهای ذیل با تأکید بر فرهنگ و هنراستان مازندران، جهت شرکت در دومین جشنواره آثار فرهنگی پژوهشی استان به این اداره کل ارسال نمایند.

محورهای جشنواره در گروه دینی مذهبی، جایگاه تاریخی مازندران در ایران، گروه فرهنگ و جامعه شناسی، ریشه شناسی گویش های مازندران، ادبیات کلاسیک، موسیقی مازندران، هنرهای تجسمی، نمایش، تئاتر و تعزیه، هنرهای از یاد رفته مازندران، تأثیر و تاثر ارزشهای زیبایی شناختی هنرهای ایرانی و اسلامی در مازندران از جمله موضوعات قابل ارائه پژوهشگران در این جشنواره پژوهشی فرهنگی است.

مهلت ارسال آثار بیست و پنجم بهمن ماه 88 و تاریخ اعلام نتایج دهم اسفند ماه ذکر شده است.

آثار و مقالات پژوهشی به نشانی دبیرخانه واقع در مازندران ساری میدان امام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، دبیر خانه شورای پژوهشی جشنواره فرهنگی پژوهشی استان ارسال شود.

