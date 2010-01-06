تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس تورم

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص امکان تغییر مرجع اعلام نرخ تورم در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: با توجه به اینکه در تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران نرخ دوگانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مشکلاتی را برای جامعه کارگری کشور پیش آورده است با این حال طرح تغییر مرجع اعلام نرخ تورم مطرح نیست.

عضو شورای عالی کار اعلام نرخ تورم در فواصل زمانی ماهیانه و فصلی به روشهای مختلف را از وظایف بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه در نهایت نرخ های اعلامی که بنا به درخوست وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود توسط بانک مرکزی است، شورا خود نیز بررسی هایی را در زمینه بهبود وضعیت معیشت خانوار انجام می دهد.

از تعیین دستمزد واقعی کارگران دور می شویم

صالحی ادامه داد: به صورت کلی بررسی هایی که توسط شورای عالی کار در زمینه نرخ تورم و حداقل معیشت خانوار انجام می شود با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی تفاوتهای بسیار زیادی دارد که این مسئله خود باعث به وجود آمدن مشکلاتی در تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران می شود.

وی با بیان این مطلب که شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران ناچار است نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را بپذیرد، افزود: آماری که بانک مرکزی برای تورم اعلام می کند فراگیر است ولی اگر گفته می شود که از دقت لازم به هر دلیلی برخوردار نیست این مسئله جای تاسف دارد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: درهر حال نرخ تورم یک شاخصی است که بسیاری از موارد را تحت الشعاع خود قرار می دهد تا جایی که نرخ سود بانکی نیز درعلم اقتصاد تابعی از نرخ تورم است، بنابراین لازم است تا بانک مرکزی همه جوانب لازم در زمان اعلام نرخ تورم را بسنجد.

عضو شورای عالی کار با ذکر این نکته که نرخ تورم نمی تواند دستوری باشد، افزود: به صورت کلی بازار است که بر میزان تورم تاثیر مستقیم دارد حال اگر خواهان ثبات در این بخش هستیم لازم است تا بر وضعیت بازار سروسامانی داده شود و نظارتها قوی تر باشد.