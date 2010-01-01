خط لوله صلح و توافقات هسته ای محور تحولات سیاسی هند

اگرچه تحولات شبه قاره همواره تحت تاثیر دشمنی سنتی دهلی-اسلام آباد قرار داشته است و حادثه ترویستی سال 2008 بمبئی بر تنش ها بین هند و پاکستان افزود، تحولات شبه قاره در سال 2009 بسیار تحت تاثیر توافقات هسته ای دهلی با قدرت های اتمی جهان قرار داشت.

باوجودی که گذشت زمان نتوانسته است خاطره اقدام تروریستی در بمبئی در سال 2008 ، توسط گروهی از تندروهای مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی غربی و صهیونیستی را از ذهن تصمیم گیرندگان در دهلی نو پاک کند، سال 2009 میلادی برای هند نه سال افزایش کشمکش با پاکستان که سال افزایش همکاری های امنیتی و دفاعی با قدرت های منطقه ای و بین المللی بود.

دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مشاور امنیت ملی هند در دیدار از دهلی

پیروزی حزب حاکم کنگره در انتخابات پارلمانی هند و تثبیت قدرت در دست مانموهان سینگ به معنای گسترش تعاملات دهلی با قدرت های رقیب در زمینه های دفاعی- هسته ای و ادامه توسعه اقتصادی است.

هند، اکنون در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی-سیاسی منطقه ای و جهانی است و امضای توافقنامه هسته ای با آمریکا علیرغم تمامی مخالفت های داخلی و بین المللی توانست دهلی را که ان پی تی( معاهده منع تکثیر سلاح های اتمی) را امضاء نکرده در زمینه گسترش توان هسته ای تقویت کند.

دهلی نو که به خاطر استفاده از سوخت هسته ای در گسترش زرادخانه اتمی خود تحت تحریم های بین المللی قرار داشت با چراغ سبز آمریکا و امضای توافقنامه تامینات آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تصویب بازرسی آژانس از تاسیسات اتمی توانست با قدرت های هسته ای از جمله فرانسه، آمریکا و روسیه توافقنامه های هسته ای و نظامی امضاء کند.

امضای توافق نظامی ده ساله بین دهلی و مسکو، امضای توافقنامه هسته ای دهلی و اوتاوا پس از سه دهه تحریم هسته ای هند از سوی کانادا، امضای توافق اولیه ساخت دو تا شش راکتور هسته ای بین شرکت فرانسوی "آروا" و دهلی و تحویل 60 تن اورانیوم فرانسه به هند، سفر نخست وزیر ژاپن به دهلی با تاکید بر تقویت روابط دوجانبه را می توان محور تحولات شبه قاره در سال 2009 عنوان کرد.

در این میان، سفر منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به دهلی نو در اواخر آبان ماه از جمله تحولاتی است که در جهت نفع جمهوری اسلامی و مردم منطقه بسیار مثبت بود. در سفر متکی به دهلی نو، بر گسترش همکاری های دوجانبه بین هند و ایران تاکید شده و احتمال حضور دهلی در خط لوله صلح افزایش یافت.

این در حالی است که گسترش همکاری های نظامی و امنیتی دهلی با تل آویو و واشنگتن به نگرانی های کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان و چین افزوده است.

در شرایطی که "هیلاری کلینتون"، وزیر خارجه آمریکا از امضای توافقنامه دفاعی-هسته ای با دهلی خبر داد، سفر "دیپاک کاپو" فرمانده ارتش هند به سرزمین های اشغالی و در کنار آن سفر "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به دهلی و امضای یک قرارداد تسلیحاتی یک میلیارد دلاری بین دو طرف، حاکی از تلاش موساد برای نفوذ در شبه قاره است.

مانموهان سینگ، تنها نخست وزیر دو دوره ای در تاریخ هند در جتسجوی تعامل با رقبا

در این میان، آزمایش های هسته ای و موشکی هند از جمله آزمایش یک فروند موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای، آزمایش یک موشک زمین به زمین کروز و همچنین آزمایش موشک کروز فراصوتی بر نگرانی های اسلام آباد، دشمن سنتی هند افزوده است.

اکنون آنچه هند را در رقابت با چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی رقیب تقویت کرده و احتمال تبدیل شدن دهلی به یک قدرت جدی بین المللی را افزایش می دهد، پیروزی حزب حاکم کنگره در انتخابات پارلمانی و نخست وزیری دوباره مانموهان سینگ است که ادامه حضور این حزب برای یک دوره زمانی دیگر، ثبات و قدرت بیشتر شبه قاره را رقم خواهد زد.