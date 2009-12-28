آشوبگران در عزاداری عاشورا در برلین ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سفارت ایران در برلین ، در حالی که صدها تن از عزاداران حسینی و ایرانیان مقیم برلین و شهرها و مناطق اطراف در مراسم شام غریبان حضرت امام حسین(ع) در مرکز اسلامی فرهنگی ایرانیان برلین حضور یافته و در فضایی حزن انگیز به عزاداری و سینه زنی پرداختند، عده محدودی آشوبگر که هیچ نشانه ای از عزاداری نداشتند و برای اولین بار به چنین مراسم مذهبی آمده بودند، ضمن حضور در میان مردم با هتک حرمت به ائمه (ع) و پرخاشگری به شرکت کنندگان در مراسم قصد ایجاد درگیری و بر هم زدن این مراسم را داشتند که با هوشیاری افراد حاضر در مراسم به بیرون هدایت شدند.

همزمان عده ای معدود با تجمع در خیابان مقابل مرکز اسلامی با سر دادن شعارهایی به مقدسات مذهبی شیعیان توهین کرده و به افرادی که قصد ورود به مراسم را داشتند نیز بی حرمتی نمودند.

آشوبگران که بدون هیچ نشانه ای از عزاداری با پوشش های نامناسب و با سوت و کف و شعارهایی همراه با توهین به مقدسات دینی قصد ایجاد اختلال در مراسم را داشتند با حضور گسترده عزاداران و ایرانیان و فریاد یا حسین(ع) جمعیت عزادار مرکز اسلامی روبرو شدند ، در اهداف خود ناکام مانده و پس از ساعتی محل را ترک نمودند.