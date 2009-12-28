  1. سیاست
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

سفارت ایران خبر داد:

آشوبگران در عزاداری عاشورا در برلین ناکام ماندند

سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین اعلام کرد: در مراسم عزاداری و سینه زنی شام غریبان حضرت امام حسین(ع) در مرکز اسلامی فرهنگی ایرانیان برلین عده ای آشوبگر قصد بر هم زدن این مراسم را داشتند که با هوشیاری افراد حاضر در مراسم به بیرون هدایت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سفارت ایران در برلین ، در حالی که صدها تن از عزاداران حسینی و ایرانیان مقیم برلین و شهرها و مناطق اطراف در مراسم شام غریبان حضرت امام حسین(ع) در مرکز اسلامی فرهنگی ایرانیان برلین حضور یافته و در فضایی حزن انگیز به عزاداری و سینه زنی پرداختند، عده محدودی آشوبگر که هیچ نشانه ای از عزاداری نداشتند و برای اولین بار به چنین مراسم مذهبی آمده بودند، ضمن حضور در میان مردم با هتک حرمت به ائمه (ع) و پرخاشگری به شرکت کنندگان در مراسم قصد ایجاد درگیری و بر هم زدن این مراسم را داشتند که با هوشیاری افراد حاضر در مراسم به بیرون هدایت شدند.

همزمان عده ای معدود با تجمع در خیابان مقابل مرکز اسلامی با سر دادن شعارهایی به مقدسات مذهبی شیعیان توهین کرده و به افرادی که قصد ورود به مراسم را داشتند نیز بی حرمتی نمودند.

آشوبگران که بدون هیچ نشانه ای از عزاداری با پوشش های نامناسب و با سوت و کف و شعارهایی همراه با توهین به مقدسات دینی قصد ایجاد اختلال در مراسم را داشتند با حضور گسترده عزاداران و ایرانیان و فریاد یا حسین(ع) جمعیت عزادار مرکز اسلامی روبرو شدند ، در اهداف خود ناکام مانده و پس از ساعتی محل را ترک نمودند.

کد مطلب 1007433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها