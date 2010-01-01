اولویت بررسی برنامه پنجم بر بودجه در پارلمان/بودجه سه دوازدهم بسته شود

‌ید نجیب حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در بررسی برنامه پنجم و بودجه سال آینده از زمان عقب هستیم، گفت: لزوما باید ابتدا برنامه پنجم و سپس بودجه را بررسی کرد، زیرا بودجه بدون برنامه معنی ندارد و تنها تداعی کننده رفع تکلیف برای مجلس است.

نماینده مردم مینو دشت در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس تاکنون اقدام نظارتی جدی در این زمینه انجام نداده است؟ گفت: مجلس در ابتدای سال نسبت به این امر به دولت تذکر لازم را داده ولی تاکنون تذکرات مجلس مورد بی توجهی دولت قرار گرفته است، ضمن اینکه به همین دلیل تاکید دارم بودجه باید به صورت سه دوازدهم بسته شود.

وی این اقدام مجلس را پاسخی به کوتاهی دولت در ارسال به موقع برنامه توسعه و بودجه سالیانه دانست و گفت: فقط در یک صورت ممکن است که برنامه و بودجه را به موقع تمام کنیم و آن اینکه مجلس تمام دستورات خود را تعطیل کرده و صرفا با سرعت به بررسی و تصویب برنامه و بودجه بپردازد.

حسینی ارزیابی از برنامه چهارم را به ارائه آمار و ارقام دقیق از سوی مسئولان موکول کرد و گفت: این برنامه در برخی موارد بلند پروازانه بوده و دولت نمی توانست بدان جامه عمل بپوشاند ولی در بسیاری از موارد نیز عدم تحقق برنامه ناشی از کوتاهی دولت بوده است که باید مراجع ذیربط آن را بررسی و گزارش کنند.