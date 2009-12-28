ایمن سازی محور کندوان سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اسد عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از محور های ارتباطی غرب مازندران و کندوان در جمع خبرنگاران افزود: محورهای ارتباطی شهرستان تنکابن به دلیل شرایط خاص و گردشگرپذیری و تردد هزاران مسافر همواره پر ترافیک بوده لذا این اداره کل نگاه خاصی به محورهای ارتباطی این شهرستان دارد.

وی افزود: ایمن سازی، ارتقاء‌ و بهسازی محورهای این شهرستان اعم از محورهای اصلی ـ فرعی و روستایی به عنوان یک برنامه اصلی در دستور کار این اداره کل در این شهرستان است.

اسد در خصوص برنامه های این اداره کل در زمینه ایمن سازی محورارتباطی کندوان اشاره و خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال جاری با تأمین اعتبار مورد نیاز اقدامات وسیعی در زمینه ایمن سازی محور تاریخی و حساس کندوان در حال اجراست.

وی بیان داشت: تعمیر و مرمت ابنیه های موجود و اصلاح قوس ها خطرناک در این محور از اقدامات ایمن سازی در محور کندوان است.

اسد تجهیز و به روز نمودن ماشین آلات راهداری و اضافه کردن یک دستگاه برف خور مدرن به این مجموعه را از دیگر اقدامات اداره کل برای ایمن سازی محور کندوان برشمرد.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری مازندران در ادامه از وقوع حادثه و تصادف پرشمار در محورهای ارتباطی استان به عنوان یک اتفاق تلخ یاد کرد و اظهار داشت با توجه به آمار و بررسی به عمل آمده درصد تصادفات و تلفات جاده ای در محورهای ارتباطی کشور و استان بسیار بالا بوده که در این میان راکبین موتور سیکلت و عابرین پیاده بیشترین سهم را در تصادفات داشته اند.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم شریف استان با رعایت قوانین و مقررات و نکات ایمنی گامهای مؤثری در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای داشته باشیم وی در ادامه نقش نیروی انسانی را مهمترین عامل در تصادفات و تلفات جاده ای عنوان کرد.