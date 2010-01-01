اشتغال 10 میلیون نفر در 62 هزار شرکت پیمانکاری جهان

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت تامین نیروی انسانی یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش غیردولتی دنیا است که از طریق بیش از 62 هزار شرکت فعال در این زمینه، اشتغال حدود 10 میلیون نفر از مردم جهان را در شرکتهای پیمانکاری فراهم کرده اند. بالغ بر 2.1 درصد از جمعیت شاغل در ژاپن و 2 درصد از جمعیت شاغل در اروپا و آمریکا در این بخش هستند.

پیمانکاری ها ابزار کاهش نرخ بیکاری

بر اساس این گزارش، در سال 2007 بازارهای فراوانی برای صنعت تامین نیروی انسانی جهان در اروپای غربی(بلژیک، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا و انگلستان)، اروپای شرقی و مرکزی، آفریقای جنوبی و منطقه آسیایی اقیانوس آرام به همراه برزیل و آلمان به وجود آمد.

شرکتهای پیمانکاری به عنوان شرکای قانونی اتحادیه های کارگری در برخی از کشورها به عنوان ابزار مهمی در کاهش نرخ بیکاری محسوب می شوند.

تسهیل فرایند جابجایی نیروی انسانی در بازار کار نیز از دیگر خدمات این نوع از شرکتها محسوب می شود، آموزش و کسب تجربه متناسب با انتظارات، همکاری با مراکز کاریابی و ارائه فرصتهای شغلی می تواند شرایط مناسبی را در بازار کار برای استفاده از ظرفیتهای شرکتهای پیمانکاری ایجاد کند.

درآمد 234 بیلیون یورویی شرکتهای پیمانکاری

در حال حاضر 62 هزار شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی با 150 هزار دفتر نمایندگی در جهان وجود دارد که میزان درآمد سال 2007 این شرکتها بالغ بر 234 بیلیون یورو بوده است که نسبت به رقم 228 بیلیون یورویی سال 2006 از رشد 3 درصدی برخوردار بوده است.

این گزارش می افزاید، کشور آمریکا در حال حاضر 28 درصد از گردش معاملاتی دنیا در بخش تامین نیروی انسانی را دارا است که در این زمینه انگلستان با 16 درصد و ژاپن با 14 درصد در رده های بعدی قرار دارند. اروپا با 114 بیلیون یورو(معادل 49 درصد کل درآمد دنیا)، هم اکنون در کل مناطق جهان پیش تاز است.

73.3 بیلیون یورو درآمد 10 شرکت برتر

کل درآمد سالانه 10 شرکت برتر تامین نیروی انسانی دنیا هم اکنون 73.3 بیلیون یورو است که تخمین زده می شود این رقم 33 درصد کل بازار باشد. ژاپن، انگلستان و آلمان 3 کشوری هستند که بالاترین تعداد شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را دارا هستند که در مجموع 54 درصد کل شرکتها در سطح جهان را شامل می شوند به نحوی که در سال 2007 آلمان با 8 هزار شرکت پیمانکاری، آمریکا را پشت سر می گذارد و به رده سوم دنیا می رسد.

762 هزار نفر پرسنل پیمانکاری ها

پرسنل شرکتهای پیمانکاری در دنیا 762 هزار نفر هستند که از این تعداد 220 هزار نفر در شرکتهای پیمانکاری ژاپن، 120 هزار نفر در آمریکا و 101 هزار نفر نیز در انگلستان مشغول به کار هستند که به صورت کلی 58 درصد از پرسنل شرکتهای پیمانکاری دنیا در آمریکا و انگلیس مشغول به کار هستند. متوسط تعداد پرسنل در هر شرکت پیمانکاری آمریکا 148 نفر، در ژاپن 20 و در انگلستان نیز 86 نفر است.

9.5 میلیون نیروی کار تمام وقت پیمانکاری

در سال 2007 بیش از 9.5 میلیون نفر در شرکتهای پیمانکاری دنیا به صورت تمام وقت به کار گرفته شدند که در این بخش آمریکا با 2 میلیون و 960 هزار نفر دارای بیشترین تعداد و پس از آن انگلستان با 1 میلیون و 380 هزار نفر و ژاپن با 1 میلیون و 330 هزار نفر در رده های بعدی قرار دارند که در مجموع این 3 کشور 56 درصد از کارگران شرکتهای پیمانکاری دنیا را در اختیار دارند.

کشور برزیل با 858 هزار نفر، فرانسه با 638 هزار نفر کارگر، آلمان با 14 هزار نفر، آفریقای جنوبی با 300 هزار نفر و هلند با 233 هزار نفر در رده کشورهای با پوشش بالای کارگران پیمانکاری قرار دارند. به صورت کلی کل تعداد کارگران پیمانکاری از 3 میلیون و 900 هزار نفر سال 1997 به 9 میلیون و 500 هزار نفر در 2007 رسیده است.