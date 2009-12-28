اکنون بهترین زمان برای برقراری صلح در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای وجود شرایط مناسب منطقه برای دستیابی به صلح از تشکیلات خودگردان خواست فرصت را برای از سرگیری مذاکرات سازش با این رژیم از دست ندهد.

بنیامین نتانیاهو در جمع دیپلماتهای صهیونیست در بیت المقدس اشغالی گفت: به اعتقاد من اکنون به برهه ای از زمان رسیده ایم که بهترین زمان برای برقراری صلح است. به ادعای نتانیاهو در حال حاضر دیگر زمان برای بهانه جویی به پایان رسیده و هنگام عمل فرارسیده است.

در همین حال یوسی بیلین وزیر دادگستری پیشین رژیم صهیونیستی از نهایی شدن توافق نتانیاهو با مقامهای آمریکایی در مورد آغاز گفتگوهای سازش با طرف فلسطینی در آینده نزدیک خبر داد.

نتانیاهو همچنین پیش از عزیمت به مصر یادآور شد که قصد دارد این مسئله را در دیدارش با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور در میان بگذارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در سخنانی با اشاره به سفر خود به قاهره طی هفته جاری اعلام کرد که این دیدار درباره مسئله سازش با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی یکی از طرفهای آن است گفتگو می کند.

این در حالی است که تحلیلگران سیاسی اصلی ترین موضوع مورد بحث در این سفر را مسئله تبادل اسرا می دانند. عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات مصر هفته گذشته با سفر به سرزمینهای اشغالی برای پیشبرد مسئله تبادل اسرا فلسطینی با (گلعاد شالیت) نظامی صهیونیست با مقامهای تل آویو دیدار کرده بود.