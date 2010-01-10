گرایش کاری در جهان ؛ مردان تولید - زنان خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ نفوذ شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در کشورها نشان می دهد که در مقایسه با کارگران دائمی نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکاری 30 تا 50 درصد ساعات کاری را فعال هستند به نحوی که می توان نیروی شاغل در بخش پیمانکاری را کارگر نیمه وقت و یا شغل نیمه وقت دانست.

قرارداد 1 تا 3 ماهه

بر اساس این گزارش، مدت قرارداد شرکتهای پیمانکاری در برخی کشورها 3 ماهه است که این میزان در بیشتر کشورها 1 ماهه منعقد می شود. براساس نیاز شرکتها، وضعیت بازار و وضعیت رشد اقتصادی نرخ نفوذ شرکتهای پیمانکاری در کشورها متفاوت است.

در اغلب کشورها وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری شاخص مناسبی برای تعیین وضعیت اقتصادی است به نحوی که در سالهای رشد اقتصادی، میزان عرضه و تقاضا برای کارگران شرکتهای پیمانکاری افزایش می یابد و با رکود اقتصادی به صورت منطقی کاهش می یابد.

کارگران جوان زیر 30 سال

در حال حاضر بیشتر کارگران شرکتهای پیمانکاری زیر 30 سال سن دارند. همچنین در اکثر کشورها کارگران شرکتهای پیمانکاری با نمرات ضعیف تا متوسط ترک تحصیل کرده اند، هم اکنون در کشور هلند بسیاری از کارگران این شرکتها را دانش آموزان تشکیل می دهند.

پیمانکاری در کشورها

با بررسی تعادل جنسیتی در جهان مشخص می شود که تفاوتها بیشتر در بخشهای اقتصادی بروز می کند به نحوی که بیشتر مردان در بخشهای ساختمان و تولید و زنان نیز در بخش خدمات به کار گرفته می شوند. هم اکنون در برخی اقتصادهای سنتی مثل آلمان، بلژیک، لهستان و مجارستان بخش تولید یکی از مشتریان مهم شرکتهای پیمانکاری است.

در عین حال در کشورهایی نظیر شمال اروپا، هلند و انگلستان شرکتهای پیمانکاری در بخش بهداشت و خدمات عمومی کاربرد بیشتری دارد. کشورهای دیگری مانند ژاپن و کره جنوبی نیز بیشتر در بخش خدمات عمومی از شرکتهای پیمانکاری استفاده می کنند ولی برزیل تنها کشوری است که از پیمانکاریها در بخش کشاورزی استفاده کرده است و افریقای حنوبی نیز در بخش ساختمان بیشترین استفاده را داشته است.

نگرش جهانی به پیمانکاری

64 درصد از مردم ژاپن، 48 درصد مردم انگلستان و 35 درصد از هلندی ها ترجیح می دهند به جای شغل دائم شغل موقت منعطف داشته باشند. در حال حاضر 72 درصد از کارگران بلژیکی از طریق شرکتهای پیمانکاری کسب تجربه شغلی را جستجو می کنند.

درعین حال 65 درصد از کارگران شرکتهای پیمانکاری برزیل در جستجوی درآمد بیشتر هستند که در این بخش می توان گفت 59 درصد از کارگران آمریکایی نیز از طریق پیمانکاریها شغل دائم و موثرتر را جستجو می کنند و همینطور 46 درصد از کارگران شرکتهای پیمانکاری ژاپن نیز به دنبال کار با انعطاف پذیری بیشترهستند.

آموزش

در سال 2007 توسط 6 کشور اروپایی اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند صندوق آموزش بخشی دو جانبه ایجاد و با صرف هزینه ای بالغ بر 524 میلیون یورو 643 هزار و 400 کارگر از شرکتهای پیمانکاری را تحت آموزش های افزایش قابلیت اشتغال، بهبود دستمزدها و همچنین افزایش تحرک میان مشاغل مختلف قرار دادند.