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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

دو میلیارد ریال اعتبار در بخش بهداشت آب آشامیدنی روستاهای گیلان هزینه شد

دو میلیارد ریال اعتبار در بخش بهداشت آب آشامیدنی روستاهای گیلان هزینه شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستای استان گیلان گفت: امسال برای تامین بهداشت آب آشامیدنی روستای استان گیلان دو میلیارد و 820 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با این میزان اعتبار پنج هزار و 595 مورد آزمون باکتریولوژی، انجام آزمون کامل فیزیکوشیمیایی به تعداد 803 مورد و مصرف 12 هزار و 221 کیلوگرم پورپرکلرین انجام شده است.

وی ادامه داد: مصرف 13 هزار و 460 کیلوگرم گاز کلر، نصب و راه اندازی 11 مورد کلرزن گازی، تعمیر و سرویس 258 دستگاه کلرزن گازی و مایعی و انجام 181 هزار و 824 مورد سنجش کلر باقیمانده از دیگر اقداماتی است که در راستای رضایتمندی مشترکان و تامین سلامت جامعه اقدام شده است.

آقابیگی یاد آور شد: این اقدامات به منظور اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی توزیع شده در سطح روستاهای تحت پوشش و جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی و روده ای از سوی اداره کنترل کیفی معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستای گیلان انجام شده است.

کد مطلب 1007557

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