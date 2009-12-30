222 هزار نفر در هرمزگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری 222 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: علاوه بر 222 هزار بیمه شده اصلی که با خانواده هایشان نزدیک به 700 هزار نفر می شوند که از این تعداد 10 هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه بازنشستگی هستند.

حسن زاد افزود: با در نظر گرفتن بیمه نیروهای مسلح و کشوری از جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری استان هرمزگان جمعیت زیادی برای زیر پوشش بیمه قرار گرفتن باقی نمانده است.

وی بیان کرد: آمارها نشان دهنده استقبال خوب مردم از بیمه ها و پی بردن به نقش بیمه توسط مردم است و چنانچه مردم از خدمات ارائه شده توسط بیمه رضایت ندارند باید ریشه این مشکل را بیابیم.

حسن زاد خاطر نشان کرد: بر اساس قانون بیمه کشوری تمام مردم در کشور باید به طور مساوی از خدمات ارائه شده توسط بیمه ها استفاده کنند.