130 مقاله به همایش کارآفرینی و جامعه در مراغه ارسال شد

سیروس فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مراغه افزود: از این تعداد مقاله 10 مقاله برای ارائه، 40 مقاله برای پوستر و 50 مقاله به صورت کتابچه چاپ خواهد شد.

وی هدف از برگزاری همایش کارآفرینی و جامعه را پرداختن به مسئله روز جامعه از جمله بیکاری و ارائه راهکار برای حل آن عنوان کرد.

دبیر نخستین همایش استانی کارآفرینی و جامعه افزود: به وجود آمدن تفکر خودباوری و کارآفرینی در بین جوانان و ایجاد انگیزه برای اشتغال آنان نقش بسزایی در فعالیت این قشر از جامعه ایفا می کند.

فخرایی ادامه داد: مقالات ارائه شده در این همایش جنبه آموزشی داشته و مشکل بیکاری را تا حدی می تواند حل کند.

وی گفت: این همایش پنجشنبه 10 دی ماه جاری در محل دانشگاه پیام نور مرکز مراغه برگزار می شود.

مراغه با 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.