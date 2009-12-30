مهدی فرجی درباره اولویتهای خود در شبکه یک به خبرنگار مهر گفت: شبکه یک، شبکهای ملی با مخاطب عام است. بنابراین سعی میکنیم به فرهنگهای ملی و بومی بیشتر توجه کنیم و آن را ترویج دهیم. در واقع فرهنگهای بومی باید پررنگتر از گذشته دیده شود و در این باره اقدام موثری انجام خواهیم داد.
وی در ادامه افزود: همچنین توجه به مسائل مربوط به خانوادهها و پرداختن به آسیبهای اجتماعی از دیگر اولویتهای ما در شبکه یک خواهد بود. بنابراین تلاش میکنیم در ساختارهای مختلف از جمله برنامههای نمایشی و غیر نمایشی از جمله مجموعه، مستند و مسابقه به این موضوعها بپردازیم. شبکه یک بسیار گسترده است، بنابراین سعی میکنیم موضوعها را فرا تهرانی مطرح کنیم.
مدیر شبکه یک خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات خوبی در شبکه یک صورت گرفته است و سعی میکنیم در راستای تجربههای قبل فعالیتها را ادامه دهیم تا برنامههای مناسبی در شبکه یک تهیه و پخش شود.
نظر شما