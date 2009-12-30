منوچهر کریم‌زاده نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجدید چاپ یکی از کتابهایش که با تغییراتی منتشر خواهد شد گفت: انتشارات طرح نو در نظر دارد کتاب "حکایت سندباد بحری و قصه سلیم جواهری" را که چهارمین کتاب از مجموعه "فرهنگ و قصه‌های عامیانه ایران" است با ویرایش و تغییرات جدید منتشر کند.

وی ادامه داد: برای چاپ جدید این کتاب داستان جدیدی را به آن افزوده‌ام و کتاب با ویرایش جدید، حجم بیشتر، شکل و طرح جلد تازه و نام جدید منتشر خواهد شد.

نویسنده پنج جلد از مجموعه "مرز پرگهر" توضیح داد: با اضافه شدن داستان جدید 100 صفحه به کتاب اضافه خواهد شد. این داستان یکی از نوشته‌های میرزا برخوردار فراهی از ادبای اواسط صفویه است که من آن را در تطبیق با منابع مختلف انتخاب و بازنویسی کردم.

کریم‌زاده اضافه کرد: نثر برخوردار فراهی نثری سخت است ولی از نظر محتوایی و ویژگیهای قصه‌های عامیانه شاخص است و با دو داستان دیگری که در چاپ نخست کتاب آورده ام همخوانی دارد به همین دلیل آن را بازنویسی کرده و با نثری ساده تر آورده ام.

این ویراستار هماهنگی تم قصه‌ها را یکی از دلایل مهم اضافه کردن این داستان به کتاب قبلی دانست و بیان کرد: تم این قصه هماهنگ با دو قصه قبل است و وجوه مشترک زیادی دارند که باعث می‌شود وقتی این سه داستان کنار یکدیگر قرار می‌گیرند افرادی که به ادبیات تطبیقی علاقمند هستند بتوانند بهره دوچندان ببرند.

مترجم "خواهرزاده جادوگر" نوشته کلایو استیپلز لوئیس تاکید کرد: کنار هم قرار گذاشتن این سه داستان کمک می کند که تاثیر پذیری بخشی از ادبیات از یکدیگر و تاثیر آن بر ادبیات امروز قابل بررسی باشد.

وی در پایان گفت: اسم این کتاب به "سه قصه" تغییر می‌کند و زیرعنوان آن نام سه داستانی که در کتاب است خواهد بود.

به گفته وی این کتاب در حال حاضر تحویل ناشر داده شده است. کریم‌زاده توضیحات بیشتر درباره قصه جدید از جمله نام داستان و ماجرای آن را به زمان چاپ کتاب موکول کرد.

حکایت سندباد بحری از جمله معروفترین حکایتهای هزار و یک شب است که در آن سندباد بحری به شرح سفرهای هفتگانه خود می پردازد. سفر پرماجرایی که بر تعداد قابل توجهی از قصه‌های عامیانه ای که پس از این حکایت پدید آمده تاثیر گذاشته است.

"قصه سلیم جواهری" نیز یکی از موفقترین قصه‌های عامیانه است که طی آن سلیم جواهری مجبور است قصه‌ای بگوید که حجاج ابن یوسف از شنیدنش هم بخندد و هم گریه کند و اگر به چنین کاری موفق نشود، جانش را از دست می‌دهد.

منوچهر کریم زاده که از جمله پژوهشگران حوزه قصه‌ها و فرهنگ عامیانه است پیش از این و با همکاری انتشارات طرح نو سه کتاب "چهل قصه عامیانه"، "همه حق دارند" (مجموعه قصه های ملانصرالدین) و "امیرارسلان نامدار" را تصحیح و ضمن افزون مقدمه ای مفصل در معرفی و اهمیت این آثار، نسخه‌های معتبر آن را معرفی و کاستیهای هر یک را برشمرده است.

کریم زاده در مجموعه "فرهنگ و قصه‌های عامیانه ایران" که "حکایت سندباد بحری و قصه سلیم جواهری" جلد چهارم آن است و قرار است با اضافات وتغییرات تجدید چاپ شود نیز سعی کرده ضمن ارائه تصویری جامع از اهمیت این دو قصه و خاستگاههای آن فرهنگ لغت مفیدی را برای آن فراهم کند. تصویرگری چاپ نخست این کتاب را بهرام داوری بر عهده داشته است.