از تجربه کار با عیاری در "روزگار قریب" برای مجموعه "بانو" استفاده کردم

پخش مجموعه تلویزیونی "بانو" به کارگردانی فرید سجادی‌حسینی و تهیه‌کنندگی محمد بیگ‌زاده با شروع ماه محرم از شبکه سه آغاز شده است. این مجموعه که هر شب ساعت 20:45 روی آنتن می‌رود، روایتگر داستان زنی در سال 1316 است که پس از سال‌ها به شهری برمی‌گردد که مردمانش تصوری نادرست درباره او دارند. زن می‌خواهد این تصویر نادرست را تصحیح کند.

در مجموعه "بانو" داریوش ارجمند، سیاوش طهمورث، فریبا کوثری، ساره بیات، محمدرضا حقگو، خسرو دستگیر، کاوه خداشناس، شهاب کسرایی، احمد ریحانه، زهرا سعیدی، مینا جعفرزاده، سحر نوری و... بازی کردند.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: معمولاً پرداختن به مسائل مذهبی در ژانر تاریخی روایت می‌شود و این مجموعه هم مستثنی از این قاعده نیست. چطور شد در ژانر تاریخی به مسائل سال‌های 1316 از جمله کشف حجاب و ... پرداختید؟

- فرید سجادی‌حسینی، کارگردان مجموعه تلویزیونی "بانو": در ابتدا فیلمنامه مجموعه "بانو" رنگ و لعاب مذهبی نداشت. در واقع قصه‌ای در یک دوره تاریخی خاص روایت می‌شد و نگاهی گذرا هم به مسائل مذهبی شده بود، ولی با توجه به اتفاقات آن سال‌ها به پیشنهاد آقای داریوش ارجمند ترجیج دادیم مسائل مذهبی در کار پررنگ‌تر شود. در آن دوره مردم برای مراسم عزاداری‌ با محدودیت رو به رو بودند و جریان‌های مختلف مذهبی از جمله کشف حجاب، روحانیون و مسجد گوهرشاد اتفاق افتاده بود که در فیلمنامه توجه زیادی به این مسائل نشده بود. به همین دلیل در طول کار رنگ و لعاب مذهبی این مجموعه بیشتر شد.

*پس با پیشنهاد داریوش ارجمند رنگ و لعاب مذهبی پروژه پررنگ‌تر شد.

- بله، آقای ارجمند زحمت زیاد برای فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "بانو" کشید. در واقع به پیشنهاد او بخش‌های مذهبی در فیلمنامه پررنگ‌تر شد. وقتی او پیشنهاد اضافه شدن بخش‌هایی همچون مبارزات مردم و ... را برای فیلمنامه داد، من هم استقبال کردم و از او به خاطر لطفی که نسبت به این پروژه داشت، ممنون هستم. البته قبل از شروع کار فیلمنامه کامل نبود و آقای ارجمند فیلمنامه را کامل و بخش‌هایی را هم اصلاح کردند.

*چطور آقای ارجمند برای کامل کردن فیلمنامه "بانو" انتخاب شد؟

- فیلمنامه‌ای که نادر وحید نوشته بود، ناقص بود و نظر همه را تامین نکرد، وقتی آقای ارجمند پیشنهادهای خود را برای این پروژه داد و با استقبال حاضران رو به رو شد، تصمیم گرفتیم با توجه به قلم ایشان و اشرافی که بر تاریخ دارد، کامل شدن فیلمنامه را به او بسپاریم.

ساره بیات، داریوش ارجمند، فریبا کوثری و شهاب کسرایی در نمایی از مجموعه "بانو"

*مجموعه "بانو" نخستین تجربه سریال‌سازی شما است. این مجموعه چه ویژگی‌هایی داشت که شما را برای کارگردانی جذب کرد؟

-"بانو" قصه خوبی داشت و مضمون قصه من را برای کارگردانی ترغیب کرد. قصه زنی که بعد از سال‌ها به شهر برمی‌گردد تا از حیثیت مخدوش شده خود دفاع کند. او با اراده آهنین وارد شهر می‌شود که ثروتمندان شهر را از جمله شهردار، معین‌التجار و ... را با واکنش‌های مختلف رو به رو می‌کند. در واقع همین ویژگی‌های قصه برایم جالب بود.

*چطور ریسک کردید در اولین تجربه مجموعه‌سازی سراغ یک فیلمنامه ناقص بروید که در طول تصویربرداری کامل شود؟

- گرچه کارگردانی این مجموعه ریسک بود و در ابتدا هم خیلی نگران بودم، اما پیشنهاد خوبی به من شده بود و علاقمند به ساختن این پروژه بودم، چون قصه "بانو" را خیلی دوست داشتم. علاوه بر آن همیشه در تولید کارهای دشوار سهمی داشتم. بنابراین انجام دادن مجموعه "بانو" با تمام سختی‌هایش شیرین بود. به هر حال ما بچه مسلمان هستیم و ساخت کارهای مذهبی با تمام سختی‌هایش ارزشمند است.

*شما با کارگردانان مطرحی همچون کیانوش عیاری، داود میرباقری و ... در پروژه‌های مختلف همکاری داشتید، چقدر از تجارب آنها برای ساخت مجموعه "بانو" بهره بردید؟

-همکاری با همه کارگردانان بزرگ مثل آقایان عیاری، میرباقری، شهرام اسدی و ... برایم تجارب ارزشمندی داشته و خیلی تاثیرگذار بوده، اما با توجه به اینکه فضای مجموعه "روزگار قریب" به مجموعه "بانو" نزدیک بود، به همین دلیل از تجربه کار با آقای عیاری در پروژه "روزگار قریب" برای ساخت "بانو" بهره بردم و کمک زیادی به من کرد.

*این مجموعه در ابتدا قرار بود در 16 قسمت تهیه شود، اما به 13 قسمت کاهش پیدا کرد. دلیل آن چه بود؟

-سعی کردیم زمان هر قسمت را بیشتر کنیم. از سوی دیگر زمان کافی برای ضبط برخی سکانس‌ها را نداشتیم. بنابراین تعداد قسمت‌های این مجموعه کاهش پیدا کرد.

*یعنی مجموعه "بانو" گرفتار ممیزی‌های تلویزیون نشد؟

-نه، اصلاً ممیزی نداشتیم، البته هنگام تدوین سعی کردیم برای بهتر شدن ریتم قصه پلان‌هایی را در آوریم که این هم به اختیار خودمان بود که انجام شد. در مجموع ساخت مجموعه "بانو" تجربه ارزشمندی بود و امیدوارم مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفته باشد.

*تیزرهای این مجموعه پارسال از شبکه سه پخش شد، اما با وجود اطلاع‌رسانی، پخش این مجموعه یک سال تعویق افتاد. دلیل آن چه بود؟

- بعد از تمام شدن تصویربرداری مقدمات تدوین را آغاز کردیم و شبکه سه هم آماده پخش بود، اما بنا به دلایلی در تدوین وقفه‌ای افتاد و همین مسئله منجر به تعویق در پخش شد.

*بنا به چه دلایلی در تدوین توقف پیش آمد؟

- مشکل خاصی نبود. مسائل اداری بود.

*و صحبت آخر.

- از ساخت مجموعه "بانو" خیلی خوشحالم و امیدوارم مورد توجه بینندگان قرار گرفته باشد. این مجموعه با همکاری یک گروه حرفه‌ای ساخته شد و همه تلاش خود را برای این پروژه کردند.

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گفتگو: فاطمه عودباشی