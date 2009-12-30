علیاکبر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از مجموع این کمکها، 650 میلیون ریال وجوهات و نذورات نقدی است.
وی تصریح کرد: از این مقدار، یک کیلو و 500 گرم طلا و نقره برای ساخت ضریح و طلاکاری گنبد و گلدستهها به ارزش 300 میلیون ریال است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان افزود: ار ابتدای سال 380 تن گچ پاکتی به ارزش 45 میلیون ریال، 127 تن سیمان به ارزش هفت میلیون و 500 هزار ریال و اعزام 120 نیروی داوطلب متخصص شامل جوشکار، بنا، نقاش، سیمانکار و گچکار در هشت مرحله ازدیگر فعالیتهای ستاد است.
انصاری با اشاره به فعالیتهای ستاد استان سمنان در کشور عراق گفت: لوله کشی آب آشامیدنی به حرم مطهر به طول 6.5 کیلومتر، ساخت مخزن آب به حجم دو هزار مترمکعب، احداث حسینیه حیدریه به مساحت یک هزار و 200 مترمربع در سه طبقه و تهیه طرح و احداث صحن حضرت فاطمه (س) از فعالیتهای این ستاد در نجف اشرف است.
به گفته وی، ساخت و نصب ضریح قتلگاه امام حسین (ع)، احداث دو باب سقاخانه در بینالحرمین، احداث سرویسهای بهداشتی، انتقال و نصب درب مصلای بابالشهدای حرم مطهر، مرمت و نوسازی ضریح حضرت ابوالفضل (ع) و احداث دارالشفای حرم به مساحت 800 مترمربع نیز توسط این ستاد در کربلا انجام شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان گفت: اتمام عملیات طلاکاری گنبد امام جواد (ع)، آغاز عملیات بازسازی و طلاکاری گنبد امام موسی کاظم (ع)، انتقال و تعویض بیش از 15 هزار مترمربع سنگ فرش صحن مطهر و معرقکاری ایوانهای حرمین مطهر از فعالیتهای ستاد در کاظمین است.
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