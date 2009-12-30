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۹ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۱

سمنانی‌ها یک میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

سمنانی‌ها یک میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان از کمک نزدیک به یک میلیارد ریالی مردم این استان برای بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

علی‌اکبر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از مجموع این کمکها، 650 میلیون ریال وجوهات و نذورات نقدی است.

وی تصریح کرد: از این مقدار، یک کیلو و 500 گرم طلا و نقره برای ساخت ضریح و طلاکاری گنبد و گلدسته‌ها به ارزش 300 میلیون ریال است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان افزود: ار ابتدای سال 380 تن گچ پاکتی به ارزش 45 میلیون ریال، 127 تن سیمان به ارزش هفت میلیون و 500 هزار ریال و اعزام 120 نیروی داوطلب متخصص شامل جوشکار، بنا، نقاش، سیمان‌کار و گچ‌کار در هشت مرحله ازدیگر فعالیت‌های ستاد است.

انصاری با اشاره به فعالیت‌های ستاد استان سمنان در کشور عراق گفت: لوله ‌کشی آب آشامیدنی به حرم مطهر به طول 6.5 کیلومتر، ساخت مخزن آب به حجم دو هزار مترمکعب، احداث حسینیه حیدریه به مساحت یک هزار و 200 مترمربع در سه طبقه و تهیه طرح و احداث صحن حضرت فاطمه (س) از فعالیتهای این ستاد در نجف اشرف است.

به گفته وی، ساخت و نصب ضریح قتلگاه امام حسین (ع)، ‌احداث دو باب سقاخانه در بین‌الحرمین، احداث سرویس‌های بهداشتی، انتقال و نصب درب مصلای باب‌الشهدای حرم مطهر، مرمت و نوسازی ضریح حضرت ابوالفضل (ع) و احداث دارالشفای حرم به مساحت 800 مترمربع نیز توسط این ستاد در کربلا انجام شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان گفت: اتمام عملیات طلاکاری گنبد امام جواد (ع)، آغاز عملیات بازسازی و طلاکاری گنبد امام موسی کاظم (ع)، انتقال و تعویض بیش از 15 هزار مترمربع سنگ فرش صحن مطهر و معرق‌کاری ایوان‌های حرمین مطهر از فعالیت‌های ستاد در کاظمین است.

کد مطلب 1007800

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