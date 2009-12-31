ساخت برلیانهای فتوولتائیک که انسان را شارژر باتری می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوارهای ملی وزارت انرژی آمریکا این سیستم نوآورانه را ارائه کردند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "قطر این میکروپیلهای فتوولتائیک از 14 تا 20 میکرومتر، طول آنها 25/0 تا 1 میلیمتر بوده و 10 برابر باریکتر از پیلهای فعلی هستند اما راندمان تولید انرژی آنها برابر با پیلهای رایج و معادل 9/14 درصد است." (قطر هر تار موی انسان 70 میکرومتر است).

هر میکرو پیل فتوولتائیک روی یک ویفر سیلیکونی ساخته شده است و بنابراین شکلی شش گوش شبیه به یک دانه برلیان دارد و می تواند با 100 برابر سیلیکون کمتر همان میزان انرژی الکتریکی تولید شده در یک پیل عادی را تولید کند.

این پیلهای میکرویی نسبت به پیلهای کنونی در مقابل شرایط محیطی کمتر دچار بدشکلیهای مکانیکی می شوند و در عین حال می توانند بسیار قابل اطمینان بوده و مدت زمان طولانی تری عمر کنند.

براساس گزارش Discover Magazine ، این پیلهای خورشیدی تا این حد کوچک و باریک می توانند به سر لباسها متصل شوند و خود فرد را به یک شارژر باتری تبدیل کنند.