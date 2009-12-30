شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون آثار متقاضی حضور در دوره دوم رپرتوآر سومین جشنواره کودک و تئاتر در حال بازبینی هستند. این دوره با حضور 9 نمایش از اوایل بهمن‌ماه برگزار می‌شود. هر نمایش 50 اجرا خواهد داشت و به صورت گردشی در سه فرهنگسرا به صحنه خواهد رفت. بسته به موضوع نمایش‌ها، فرهنگسراهای میزبان آثار انتخاب می‌شوند.



مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: دوره اول این رپرتوآر تا آخر دی‌ماه به پایان می‌رسد و آثاری از هنرمندانی چون حسین محب‌اهری، امیر مشهدی‌عباس و افسانه زمانی در فرهنگسراهای بهمن، خاوران، فردوس، شفق، اشراق، ارسباران، ابن‌سینا و خانواده در قالب دوره دوم رپرتوآر جشنواره کودک و تئاتر به صحنه خواهند رفت.



سومین جشنواره کودک و تئاتر از مهر 88 تا خردادماه 89 در سطح فرهنگسراهای تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1007915