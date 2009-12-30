به گزارش خبرنگار مهر، تا سال گذشته مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر تحت عنوان "International Tournament" برگزار می‎شد اما از امسال این مسابقات به دلیل یک پله ارتقا سطح با عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد.

مهدی کرباسیان، رئیس فدراسیون بدمینتون در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "رقابت‎های اینترنشنال چلنج" نسبت به اینترنشنال تورنمنت یک رده بالاتر است. این سطح از مسابقات بعد از رقابت‎های اوپن که معمولا با جایزه 150 هزار دلاری برگزار می‎شود، معتبرترین رقابت در دنیا شناخته شده که بیشترین تاثیر را هم در رنکینگ جهانی دارد".

بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر با عنوان "اینترنشنال چلنج" با حضور تیم‎هایی از سراسر جهان طی روزهای 13 تا 16 بهمن‎ماه در دو بخش مردان و زنان و به میزبانی سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.

مدیران فدراسیون بدمینتون که از هفته گذشته ارسال دعوت‎نامه به کشورهای مختلف برای حضور در این مسابقات را آغاز کردند تاکنون پاسخ مثبت کشورهای اسپانیا، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه (6 نفر)، مالزی (2 نفر)، کانادا و آلمان (یک نفر) را برای اعزام نمایندگان‌شان به ایران را دریافت کرده‎اند. طبق زمان تعیین شده در دعوت‎نامه‎‌های ارسالی، دیگر کشورهای متقاضی تا پایان دی‎ماه فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در رقابت‎های بدمینتون بین المللی دهه فجر به فدراسیون کشورمان اعلام کنند.

همچنین از کشورمان 14 ورزشکار در هر یک از بخش‏های مردان و زنان شرکت خواهند کرد. ضن اینکه در هر یک از بخش‎ها 8 بازیکن بزرگسال و 6 بازیکن در رده جوانان حضور دارند. بدمینتون‎بازان ایرانی شرکت‎کننده در رقابت‎های بین‎المللی دهه فجر از 15 دی‎ماه اردوهای آماده‎سازی خود را به طور رسمی آغاز می‎کنند.

فدراسیون بدمینتون کشورمان برای بیستمین دوره رقابت‏های بین‏المللی دهه فجر 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته است.