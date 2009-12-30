به گزارش خبرنگار مهر، تا سال گذشته مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر تحت عنوان "International Tournament" برگزار میشد اما از امسال این مسابقات به دلیل یک پله ارتقا سطح با عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد.
مهدی کرباسیان، رئیس فدراسیون بدمینتون در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "رقابتهای اینترنشنال چلنج" نسبت به اینترنشنال تورنمنت یک رده بالاتر است. این سطح از مسابقات بعد از رقابتهای اوپن که معمولا با جایزه 150 هزار دلاری برگزار میشود، معتبرترین رقابت در دنیا شناخته شده که بیشترین تاثیر را هم در رنکینگ جهانی دارد".
بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر با عنوان "اینترنشنال چلنج" با حضور تیمهایی از سراسر جهان طی روزهای 13 تا 16 بهمنماه در دو بخش مردان و زنان و به میزبانی سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.
مدیران فدراسیون بدمینتون که از هفته گذشته ارسال دعوتنامه به کشورهای مختلف برای حضور در این مسابقات را آغاز کردند تاکنون پاسخ مثبت کشورهای اسپانیا، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه (6 نفر)، مالزی (2 نفر)، کانادا و آلمان (یک نفر) را برای اعزام نمایندگانشان به ایران را دریافت کردهاند. طبق زمان تعیین شده در دعوتنامههای ارسالی، دیگر کشورهای متقاضی تا پایان دیماه فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در رقابتهای بدمینتون بین المللی دهه فجر به فدراسیون کشورمان اعلام کنند.
همچنین از کشورمان 14 ورزشکار در هر یک از بخشهای مردان و زنان شرکت خواهند کرد. ضن اینکه در هر یک از بخشها 8 بازیکن بزرگسال و 6 بازیکن در رده جوانان حضور دارند. بدمینتونبازان ایرانی شرکتکننده در رقابتهای بینالمللی دهه فجر از 15 دیماه اردوهای آمادهسازی خود را به طور رسمی آغاز میکنند.
فدراسیون بدمینتون کشورمان برای بیستمین دوره رقابتهای بینالمللی دهه فجر 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته است.
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