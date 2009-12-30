وجود استرس کاری در 30 درصد از پرسنل دادگستری کرج

سیدحمید طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از پایان یافتن اجرای طرح تندرستی کارکنان دادگستری کرج خبر داد و افزود: این طرح با هدف افزایش توان پرسنل و ارتقای کیفی فعالیت کارکنان این مرکز انجام شد.

وی اجرای طرح تندرستی را در صیانت از نیروهای انسانی و تضمین سلامت آنها به عنوان سرمایه های کار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: آزمایشات و تستهای پاراکلینیکی به منظور مشخص شدن بیماریهای کارکنان از جمله موارد مطرح شده در این طرح بود که با استقبال همه نیروهای شاغل مجموعه مواجه شد.

این مسئول فعالیتهای کاری دادگستری را پر استرس عنوان و بیان کرد: عوامل ارگونومیکی و بیماریهای عصبی روانی از نتایج کار در محیط های پر تنش هستند.

طباطبایی اظهار داشت: شیوع بیماریهای متابولیک شامل قند خون و چربی، بیماریهای دستگاه بینایی، قلبی و عروقی، بیماریهای اسکلتال شامل دیسکوپاتی، کمر درد به ترتیب فراوانی و شیوع بیشتری بین کارکنان دادگستری دارد.

رئیس دادگستری کرج افزایش سطح فعالیت ورزشی پرسنل دادگستری و کاهش عوامل استرسزا را برای رفع این بیماری موثر دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این مهم نیاز به اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماریهای استرسی از قبیل برگزاری اردوهای مختلف تفریحی و فرهنگی دارد.