تنها آتش نشانی آسارای کرج تجهیز می شود

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و تکمیل آتش نشانی آسارا افزود: این اعتبار از محل طرحهای عمرانی استان تهران تصویب و تامین شده است.

وی وجود آتش نشانی برای بخش آسارا را یک اضطرار دانست و با اشاره به جمعیت 30 هزار نفری این بخش اظهار داشت: متاسفانه تاکنون برای این منطقه مرکز آتش نشانی تعریف نشده بود که این موضوع باعث بروز مشکلات متعدد در این بخش می شد.

باقری در ادامه از احداث مرکز آتش نشانی در مرکز آسارا خبر داد و عنوان کرد: این مرکز در زمینی به وسعت 215 مترمربع و در دو طبقه ساخته شده و آماده بهره برداری است.

این مسئول، بهره برداری از آتش نشانی آسارا را منوط به اختصاص اعتبار دانست و بیان کرد: به محض اینکه اعتبار به دست مسئولان ذیربط برسد این آتش نشانی تجهیز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

باقری همچنین با اشاره به یک طرفه شدن محور کرج - چالوس در روزهای تعطیل مشکل رفت و آمد را یادآور شد و تاکید کرد: این موضوع از دیگر مسائلی است که وجود مرکز آتش نشانی را برای این بخش الزامی می کند.

تامین امنیت گردشگران و ساکنان منطقه آسارا الزامی است

بخشدار آسارا بر ایجاد امنیت جانی و مالی گردشگران، مسافران و ساکنان منطقه آسارا تاکید کرد و گفت: این مهم نیاز به توجه ویژه از سوی مسئولان ذیربط دارد.

باقری اظهار داشت: ایجاد امکانات امنیتی از جمله راه اندازی مرکز آتش نشانی در این منطقه در کاهش خطرات احتمالی نقش بسزایی دارد.

وی این منطقه را کانون گردشگری ذکر و عنوان کرد: این امر باعث افزایش حجم ترافیک و تردد بالای مسافران و گردشگران است و به همین علت فراهم کردم زمینه های امنیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای این منطقه است.

بخش آسارا با دارابودن یک شهر و 57 روستا و 30 هزار نفر جمعیت در محور کرج - چالوس واقع شده است.