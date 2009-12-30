کارگران دهک پنجم شناخته شدند

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت کارگران سراسر کشور، گفت: متاسفانه تاکنون به کارگران به دلیل روشن نبودن وضعیت دهک کارگران و اینکه آمار درستی از مشمولین واقعی این بخش موجود نبوده، اقدامی نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از روشن شدن وضعیت دهک کارگران خبر داد و اظهار داشت: با پیگیریهای به عمل آمده اعلام کردند کارگران جزو دهک پنجم شناخته شدند.

تعلق سهام عدالت و یارانه به کارگران

دهقان کیا ادامه داد: دهک پنجم در تقسیم بندی‌ها به نحوی است که به افراد این گروه هم سهام عدالت تعلق می گیرد و هم اینکه مشمول دریافت یارانه نقدی خواهند بود.

وی بیان داشت: با توجه به این، کارگران به دلیل وضعیت معیشتی ضعیف نگران چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها هستند. البته اصل موضوع هدفمند شدن یارانه ها و اینکه گروههایی بتوانند از یارانه دولتی بیشتر استفاده کنند و توزیع یارانه ها بهتر انجام شود قابل قبول است.

دستمزدهای یارانه ای

این مقام مسئول کارگری خواستار شد: دستمزدها نیز باید بر اساس یارانه ها تعیین شود و پرداختی از سوی کارفرمایان به کارگران واقعی باشد.

تورم

به گفته دهقان کیا با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ تورم تا پایان سالجاری به 10 درصد خواهد رسید، تعیین حداقل دستمزد بر این اساس مشکلات زیادی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد. واقعیت این است که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در شرایط واقعی و جاری زندگی کارگران باید حداقل دو برابر در نظر گرفته شود.

وی یکی از بخش های پرهزینه در زندگی کارگران را مسکن و اجاره بهای آن دانست و افزود: حداقل 30 درصد از هزینه های ماهیانه خانوار کارگری مربوط به بخش مسکن است به نحوی که این مسئله در نرخ تورم نیز تاثیر زیادی دارد.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا اعلام کرده است که وزارت کار و امور اجتماعی مسئول واگذاری سهام عدالت کارگران نیست و تمام امور مربوط به این مسئله در وزارت اقتصاد دنبال می شود. با این حال مقامات کارگری نیز از مسئولیت وزارت کار و رفاه در شناسایی مشولین واقعی دریافت سهام عدالت تا پایان سالجاری خبر داده اند.