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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آداب و حقوقی که اسلام برای همسایگان در نظر گرفته فراوان است، تقویت روحیه همکاری و همفکری و دستیابی به آرامش روانی از جمله برکتهای رابطه نیک همسایگان با یکدیگر هستند .

آیه روز:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه‏مانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد .

سوره نساء، آیه 36

حدیث امروز:

امام حسین (ع) :

ألجوار قرابة.

همسایگی نوعی قرابت و خویشاوندی است .

تاریخ یعقوبی ، ج 2، ص 246

کد مطلب 1008065

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