به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: هتک حرمت عاشورای حسینی (ع) نشانه دشمنی اسنکبار با کلیت اسلام و استمرار توطئه چینی دشمنان برای کمرنگ کردن حضور عاشقانه مردم در عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عنوان خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی دانست .

وی خاطرنشان کرد: مبانی اعتقادی عاشورا به عنوان مبنای اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی و مظهر اتحاد مسلمین ابعاد جهانی پیدا کرده و به همین دلیل دشمنان عزت و عظمت اسلام را در این روز مورد هدف قرار دادند .

نجار بیان داشت: شعله آتش خشم استکبار از اسلام در عاشورای حسینی تداعی گر آتش خشم و غضب لشگریان یزید در رویارویی با سپاه اسلام در دشت کربلا بود که با حضور عاشقانه عزداران حسینی (ع) و رهروان واقعی حماسه کربلا سریع تر از آنجه که استکبار پیش بینی کرده بود خاموش شد .

وی افزود: محور اصلی رهبری عالمانه امام خمینی (ره) مبنی بر فلسفه عاشورا و قیام حسینی (ع) بود و در اصل نظام جمهوری اسلامی را باید استمرار حماسه عاشورا دانست و علت دشمنی استکبار با عاشورا را نیز باید در این واقعیت جستجو کرد .

وی گفت : استکبار و دشمنان اسلام و در راس آنها صهیونیسم به این واقعیت رسیده اند که تا تفکر عاشورایی در جوامع اسلامی زنده باشد توطئه هایشان پیش از اجرا در نطفه خفه خواهد شد و به همین دلیل همه تلاش خود را برای سواستفاده از این تفکر معطوف کردند و توطئه شوم خود را توسط عوامل خود فروخته در عاشورا اجرا کردند .

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان تجمع مردم کردستان در محکوم کردن حوادث روز عاشورا فردا ساعت 10 صبح در مجموعه وزشی آزادی برگزار می شود بر اساس این بیانیه در دیگر شهرستانهای استان نیز مراسمی در راستای محکوم کردن حرمت شکنی در روز عاشورای حسینی برگزار خواهد شد.