40 هسته پژوهشی در کانونهای مساجد استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی بعد از ظهر سه شنبه در جمع اعضای کانونهای فرهنگی مساجد استان زنجان با بیان این که این هسته های پژوهشی از سال 86 تا کنون در سطح کانونهای مساجد استان فعال است، افزود: تا پایان سال جاری تعداد هسته های پژوهشی در استان زنجان به 50 هسته پژوهشی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پژوهشهای ارائه شده توسط هسته های پژوهشی پس از بررسی و تکمیل به ستاد عالی ارسال می شوند، ادامه داد: پس از تصویب و بررسی نهایی از طرحهای پژوهشی پژوهشگران حمایتهای لازم صورت می گیرد.

حسنی افزود: در قالب طرح هسته های پژوهشی نوجوانان و جوانان عضو کانونهای مساجد در گروه های چهار تا 10 نفره گردهم آمده و به بررسی و پژوهش در خصوص مسائل مختلف دینی و مذهبی پرداخته و مطالب نو و جدیدی را در این خصوص ارائه می دهند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان به طرح پژوهشی جوانان و آسیبها اشاره کرد و گفت: در این طرح که به صورت سراسری در کانونهای مساجد اجرا می شود، پژوهشگران می توانند پژوهشهای خود را در محورهای آسیبهای فکری و عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی و با موضوعات زمینه و عوامل آسیبهای جوانان ، قلمرو و محدوده آسیب پذیری جوانان و وظایف جوانان در قبال آسیب شناسی و آسیب زدایی جوانان به دبیرخانه مساجد ارائه دهند.

حسنی بالا بردن دانش مبتنی بر پژوهش در بین اعضای کانونهای مساجد و تقویت شیوه های پژوهش و بازنگری و اصلاح فعالیتهای مساجد را از اهداف تشکیل هسته های پژوهشی در کانونهای مساجد عنوان کرد.

وی همچنین به سومین فراخوان پژوهشی مفاخر و اماکن مذهبی با محوریت شهدا اشاره کرد و گفت: پژوهشگران می توانند پژوهشهای خود را با موضوعات شهدای دوران مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای عرصه فرهنگ اسلامی تا خرداد ماه سال آینده به دبیرخانه مساجد استان زنجان ارسال کنند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان افزود: با توجه به اهمیت بحث پژوهش و ساماندهی فعالیتهای پژوهشی کانونهای مساجد کانون تخصصی پژوهش سال گذشته در استان به صورت رسمی افتتاح شد و این کانون بازوی توانمند دبیرخانه در اجرای فعالیتهای پژوهشی محسوب می شود.

حسنی افزود: پژوهش مسجد و انقلاب اسلامی هسته پژوهشی کانون آیت الله قائمی زنجان سال گذشته به عنوان یکی از پژوهشهای برتر در سطح کشور انتخاب شد.