واکنش فراکسیون خط امام (ره) به مناسبت حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای این بیانیه آمده است: نهضت حسینی در طول تاریخ اسلام و تشیع همواره الهام‌بخش امت اسلامی برای مبارزه با ظلم و تامین‌کننده عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران بوده است و انقلاب اسلامی ملت ایران به جد وامدار آموزه‌های محرم و عاشورا می باشد.

این بیانیه می افزاید: ولی عاشورای امسال درفضای پرتنش سیاسی کشور حال و هوای دیگری یافت وپس ازحرکت‌های مشکوکی که در آستانه این ماه پیروزی خون بر شمشیر در اهانت به امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت .

در ادامه این بیانیه ضمن انتقاد از سکوت در برابر "حمله عده ای به مراسم شب عاشورا در بیت امام خمینی و هتک حرم امام حسین و حضرت امام" آمده است : بی تفاوتی و سکوت درمقابل این قانون‌شکنی‌ها وعدم امکان ابرازنظر به اقشاری که ضمن پایبندی به ارزشهای اسلام و انقلاب انتقاداتی به وضع موجود داشتند، زمینه‌ساز حوادث تلخی شد که عده‌ای معدود با سوء‌ استفاده از التهابات سیاسی در روزعاشورا دست به حرکتهای ساختارشکنانه بزنند وبا مداخله افراد غیرمسئول تعدادی از هموطنان بیگناه کشته و مجروح گردیدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی ضمن اعتقاد راسخ به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و ابراز تاسف از قانون‌شکنی‌هایی که از یک‌سو به نام طرفداری از اسلام، امام حسین (ع) و امام خمینی و از سوی دیگر جمعی ساختارشکن صورت گرفته و می‌گیرد بر ضرورت ریشه یابی دقیق و غیرجانبدارانه این حوادث در جهت تامین منافع ملی و وحدت جامعه تاکید می‌نمالید.

در ادامه این بیانیه انتقادهایی به عملکرد صدا و سیما و تذکراتی نیز به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در خصوص برخورد عادلانه با گروههای مختلف سیاسی درون نظام مطرح شده است.