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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیکان استحقاق حضور در لیگ قهرمانان را دارد/اقدام کاشانی غیرحرفه‌ای بود

پیکان استحقاق حضور در لیگ قهرمانان را دارد/اقدام کاشانی غیرحرفه‌ای بود

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان اینکه بازیکنان تیمش می توانند حتی به صدرجدول دست یابند، گفت: پیکان با شرایطی که دارد استحقاق کسب سهمیه و حضور در لیگ قهرمانان آسیاست.

کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد عملکرد تیم فوتبال پیکان در لیگ هشتم افزود: تیم ما در این فصل نتایج خوبی کسب کرد و قطعا با ادامه این روند استحقاق کسب سهمیه آسیایی و حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده را داریم. گرچه بودجه باشگاه کاهش پیدا نمی کرد تیمی را جمع می کردیم که نتایج به مراتب بهتری نسبت به تیم فعلی کسب می کرد.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال این باشگاه به خاطر تفاضل گل در رده چهارم قرار دارد، اضافه کرد: قطعی کردن جایگاه‌مان در بین 3 تیم بالای جدول دور از دسترس نیست، حتی می توانیم اختلافمان با صدرنشین را کمتر کرده و و حتی جایگاه بهتری را در بالای جدول کسب کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین با اشاره به اینکه اردوی آماده سازی تیم فوتبال این باشگاه در تعطیلات لیگ در تهران پیگیری می شود، اظهار داشت: قطعا اگر بازیکنان ما در بازی‌های پایانی لیگ برتر به خودباوری برسند، می توانند برابر هر تیمی به نتیجه دلخواه دست یابند و به صدرجدول نزدیک‌تر شوند.

وی درخشان را یکی از حرفه ای ترین مربیان ایران دانست و تاکید کرد: ما کادرفنی بسیار خوبی داریم زیرا در کنار درخشان، مربیانی مجرب و بدون حاشیه ای مانند خوراکچی، شاه محمدی، رضایی و مومنی کار می کنند که همین مساله باعث موفقیت‌های تیم در فصل جاری لیگ برتر شده است.

صاحب پناه در پایان با بیان اینکه کاشانی نباید از مربیانی که در تیم‌های لیگ برتری مشغول هستند به عنوان کاندیداهای هدایت پرسپولیس در رسانه ملی نام می برد، گفت: اقدام کاشانی غیر حرفه ای بود و این مساله می تواند برایش دردسر ایجاد کند. البته وقتی این مربیان با باشگاه‌های خود قرارداد دارند، چگونه مدیر یک باشگاه می خواهد با آنها مذاکره کند یا به خود اجازه مذاکره با آنها را می دهد.

کد مطلب 1008192

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