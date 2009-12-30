مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با 40 فیلم در جشنواره

مستندهای بلند "جای خالی آقا یا خانم ب"، "دستور آشپزی"، "شش روایت مستند از انقلاب"، "عکاسخانه" و مستندهای نیمهبلند و کوتاه "آهنگ ابدیت"، "خودروهای ماندگار"، "درمانگر"، "سپیده علم کشید"، "شهر خاموش"، "شیر صحرا"، "ضامن آهو"، "قلب من پر از عروسک است"، "کلاه شیشهای و کلید"، "گلهای حرم" ، "مسیر بودن"، "من یک نشانهام"، "نقاره" ، "وایو" ، "وقتی همهچیز دیر میشود" ، "هر صبح که میآیم خوب میشود" ، "هزاردستان امیر جاهد"، "هوشیدر"، "یار دبستانی" و "10 کیلومتری مشهد" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران میشوند.
فیلمهای داستانی کوتاه "آن دو" ، "اندوه به روایت 3 زن"، "برکه"، "حلیمه" ، "درخت شب" ، "رادیولوژی یک پرتره" ، "زمستان بود"، "عطر نمناک حیات "، "لحظه صفر وانیمیشنهای خرمالو"، "ساعتکش"، "صخره"، "عکس"، "قصه کوچک ما" و "مثل اینکه میخندد" در جشنواره فیلم فجر روی پرده میروند.
این مرکز با ارائه 10 تا 12 فیلم سینمایی اول نیز در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر شرکت خواهد کرد.
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