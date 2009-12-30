عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در آتش سوزی در یک مرکزی هسته ای هند دو نفر کشته شدند.

- روسیه بار دیگر به آمریکا درباره استقرار سپر موشکی در اروپا هشدار داد.

- نخست وزیر ژاپن از هند خواست تا پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای را امضا کند.

- آمریکا از برنامه رژیم اسرائیل برای ساخت 700 آپارتمان جدید در بیت المقدس شرقی ابراز یاس و ناامیدی کرد.

- پلیس رژیم اسرائیل بار دیگر "مردخای وانونو" دانشمند هسته ای این رژیم را به اتهام ارتباط با "عوامل خارجی" دستگیر کرد.

- منابع دیپلماتیک از برنامه آمریکا و متحدانش برای بررسی تحریم های غیر قانونی بیشتر علیه ایران خبر می دهند.

- دبیر کل گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که در سال 2009، 76 خبرنگار، روزنامه نگار و گزارشگر کشته شده اند.

- روسیه خواستار توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل دربیت المقدس شرقی شد

- تعداد فلسطینی ها تا پایان 2009 به 10 میلیون نفر رسید.