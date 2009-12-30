پیروزی لیورپول با گل دیرهنگام تورس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناندو تورس دیشب درهفتاد و دومین بازی لیگ برتری خود موفق شد پنجاهمین گلش را در وقت های تلف شده مقابل آستون ویلا در ویلا پارک به ثمر برساند. این دیدار در هوایی برفی برگزار شد.

تیم های ته جدولی بولتون و هال سیتی هم با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. کلاسنیچ (20) و دیویس (61) برای بولتون گل زدند و دو گل هال سیتی را هانت در دقایق 71 و 78 به ثمر رساند.

در ادامه این رقابت ها امشب دو بازی زیر برگزار خواهد شد:

* پورتسموث - آرسنال

* منچستریونایتد - ویگان اتلتیک

جدول رده بندی:

1- چلسی 45 امتیاز - 20 بازی

2- منچستریونایتد 40 امتیاز - 19 بازی

3- آرسنال 38 امتیاز - 18 بازی

4- تاتنهام 37 امتیاز - 20 بازی

5- منچسترسیتی 35 امتیاز - 19 بازی

6- آستون ویلا 35 امتیاز - 20 امتیاز

7- لیورپول 33 امتیاز - 20 امتیاز

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18- بولتون واندرز 18 امتیاز - 18 بازی

19- هال سیتی 18 امتیاز - 20 بازی

20- پورتسموث 14 امتیاز - 19 بازی