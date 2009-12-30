روسیه به مقابله تسلیحاتی با آمریکا ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، ولادیمیر پوتین که سه شنبه در جمع خبرنگاران در شهر ولادی وستک در جنوب شرق روسیه صحبت می کرد، همچنین اضافه کرد که برنامه های آمریکا روند رسیدن به پیمانی جدید در رابطه با خلع سلاح هسته ای را متوقف می کند.

پوتین گفت:" مسئله این است که آمریکا در حال ساخت سپر دفاع موشکی است در حالی که روسیه این برنامه را ندارد. اگر ما سپر دفاع موشکی خود را توسعه ندهیم، این خطر وجود دارد که طرف مذاکره ما با برپایی چتر دفاعی خود احساس امنیت کند و هر اقدامی که بخواهد انجام دهد، توازن تسلیحاتی را برهم زند و روحیه تهاجمی اش به سرعت افزایش یابد. اگر ما خواهان توازن تسلیحاتی هستیم باید نظام تبادل اطلاعاتی مشترک را پایه ریزی کنیم. آمریکا اطلاعاتی درباره سامانه پدافند موشکی خود به ما بدهد و ما هم در ازای آن اطلاعاتی درباره سلاح های جنگی و تهاجمی خود به آنها خواهیم داد".

اظهارات پوتین در حالی ایراد می شود که هفته گذشته دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز بر سیاست ادامه توسعه سلاح های استراتژیک تاکید کرده بود.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چندی پیش گفته بود، انعقاد پیمان کاهش تسلیحات هسته ای بین مسکو و واشنگتن مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و گروه های مذاکره کننده به شدت سرگرم نهایی سازی مفاد این پیمان نامه تا پایان سال جاری هستند.