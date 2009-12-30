هیئت اسلامی هنرمندان حرمت شکنی روز عاشورا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: با کمال تاسف و تاثر حوادث اخیر به خصوص حرمت شکنی روزعاشورا توسط گروهی خود فروخته و خودباخته به اجانب ودشمنان خدا و اولیا خدا ثابت نمود که این منافقین نه تنها اعتقادی به دین و مذهب و مقدسات الهی ندارند، بلکه معنای آزادی و آزادگی را هم درک نکرده و با پیروی از نفسانیات شیطانی برای رسیدن به آرمان شهوانی و حیوانی، ظواهر سیاست را بهانه‌ای برای خود ساخته‌اند تا به هر قیمتی شیاطین را از خود و اعمال پلیدشان راضی نگه دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: هلهله وشادی در ظهر عاشورا تنها از یزیدیانی بر می‌آید که مظلومیت خاندان رسول خدا و شجاعت حسین و اولاد حسین (ع) و اصحابش را در برابر ظالمان و اصحاب زر و زور و تزویر نادید گرفته اند و گوش‌ها‌‌یشان بر فریادهای حق طلبانه عاشقان حسین و راه نورانی اش در طول تاریخ بسته‌اند.آنان که دست به این رفتارهای ناشایست و زشت می زنند ، غافل از آنند که یاران ابا عبدالله در ایران اسلامی با اقتدار تمام حامی خط سرخ شهادت از کربلا تا عاشوراهای همیشه تاریخ هستند و خواهند بود.

در این نامه نوشته شده: این جماعت فریب خورده اندک، عشق ملتی شهید داده را به امام زمانشان فراموش کرده‌اند و نمی‌دانند که قطره‌ای در برابر دریای خروشان پیروی امامت و ولایت هستند ، ولایتی که میراث مترقی انبیا و اولیا برای هدایت رهپویان حقیقت است. انگلیس و آمریکا و اسرائیل و ایادی گمراهشان با تمام رسانه‌های فریبنده و دلارهای اغوا کننده‌شان جز معدودی جاهل را نمی‌توانند به بیراهه دوزخی خود سوق دهند و ایران و ایرانی مسلمان را از مسیر ترقی و تعالی معنوی و عملی منحرف نمایند.

در بخشی از این بیانیه عنوان شده: آنان که جز و خوی توحش و ویرانگری درعراق و افغانستان و غزه و لبنان نماد دیگری در پیشگاه شاهدان این عصر به نمایش نگذاشته‌اند، چگونه می‌خواهند توسط تعدادی اراذل اوباش در لباس دموکراسی در کشور امام زمان ( عج) با حرمت شکنی مقدسات مسلم بشری، پرچم یزیدی خود را در برابر بیرق سبز حسینی برافرازند و ادعای دروغین اصلاحات سر دهند؟ اگر اصلاح و تغییری است، مشوقان آنها در کاخ سیاه نیویورک ابتدا باید به وعده‌های خود عمل کنند، آنگاه در امور دیگران دخالت نمایند. که این نیز حکم دخالت ارباب و برده را در قرن بیست و یکم دارد!

در این بیانیه تاکید شده: ملت حسینی ایران به کوری چشم دشمنان فتنه را در داخل کور خواهد کرد و با افتخارات دینی و تاریخی و فرهنگی و علمی خود به دهان بد خواهان خواهد کوبید با بار دیگر شاهد اینگونه ساختارشکنی‌ها و بی حرمتی‌ها به مبانی و اصول اعتقادی خود نباشد. هیئت اسلامی هنرمندان و جامعه اسلامی هنرمندان از کلیه مسئولین کشور به ویژه مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری و مجازات مسببان اصلی اهانت به ساحت مقدس ابا عبدالله ( ع) هستند و امید داریم که بیش از این در مقابل پیوستگان به شیاطین تساهل و مماشات صورت نپذیرد.