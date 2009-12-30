کشف یک تابوت کودک اشکانی در خوزستان

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این تابوت اشکانی در پی عملیات تعیین حریم این تپه که سرپرستی آن بر عهده محسن حسینی معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان بود کشف شد.

مجتبی گهستونی افزود : اندازه اسکلتهای یافت شده در این تابوت نشان می دهد که تابوت مذکور متعلق به یک کودک بوده است. علاوه بر این، در درون آن علاوه بر اسکلتها یک کوزه و چندین شی دیگر نیز وجود داشته است.

پیش از این آزاده تراکمی به عنوان مسئول تیم بررسی شناسایی محوطه های تاریخی 4 شهرستان شرق استان خوزستان این تپه را شناسایی کرده بود.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اشاره به اینکه محوطه مذکور در قسمت شرقی یک روستا قرار دارد اظهار داشت: این محوطه به صورت بیضی شکل بوده و دارای وسعت تقریبی 5 هکتار است، سطح تپه نیز دارای پراکندگی بسیار زیاد سفال بوده و آثار حفاری غیر مجاز نیز در آن قابل مشاهده است.

این فعال عرصه میراث فرهنگی خوزستان با ابراز تاسف از آسیبهای وارده به این تپه که پیش از این مورد حفاریهای غیرمجاز قرار گرفته بود گفت: با تسطیح تپه خاک اطراف این محوطه تاریخی مورد استفاده کشاورزی مردم بومی قرار می گیرد.

گهستونی مشاهده سفالهای سطحی قرار گرفته بر محوطه بیرونی تپه را راهی برای شناسایی دوران تاریخی لایه سطحی آن دانست و اظهار داشت : البته این مسئله نیازمند کارشناسی بیشتری است اما با این همه می توان گفت عمده سفالها و اشیاء تاریخی به دست آمده به دست آمده ازاین مجموعه مربوط به دوران پارتی - ساسانی است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت : در شرق استان خوزستان محوطه های زیادی مربوط به دوره های تاریخی مختلف وجود دارد که به دلیل عدم مراقبت و مطالعه مورد تعرض قرار گرفته اند. در بسیاری از شهرستانهای این مناطق سازمان میراث فرهنگی خوزستان فاقد نمایندگی است به همین دلیل هم اکنون تابوت و اشیاء شناسایی شده از سوی فرمانداری شهرستان ... در یک جای امن نگهداری می شوند.