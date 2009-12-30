کاروان "شریان زندگی 3" بندر عقبه را به مقصد سوریه ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، کاروان شریان زندگی 3 که در چند روز اخیر به علت ممانعت مصر در بندر عقبه اردن گرفتار شده است، روز گذشته اردن را به مقصد بندر لاذقیه در سوریه ترک کرد.

بر این اساس، کاروان شریان زندگی 3 با رسیدن به بندر لاذقیه سوریه از طریق دریا خود را به بندر العریش مصر رسانده و از آنجا برای ورود به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح تلاش می کند.

این کاروان با تلاش فعالان صلح طلب بین المللی از جمله "جرج گالوی" نماینده اسبق مجلس عوام انگلیس حامل کمک های بشردوستانه برای مردم محاصره شده نوار غزه است.

قاهره پیش از این با مانع تراشی در قبال ورود کاروان شریان زندگی 3 به نوار غزه، ورود این کاروان را به کسب مجوز از تل آویو منوط کرده بود. این در حالی بود که مقامات این کاروان اعلام کردند که برای ورود به نوار غزه، مجوزی از رژیم صهیونیستی اخذ نخواهند کرد.