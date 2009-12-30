بومی گزینی و شایسته سالاری ملاک انتخاب مدیران دولت در کردستان

اسماعیل نجار در جریان گفتگویی مشروح به سوالات خبرنگار مهر در سنندج پاسخ گفت و در این مصاحبه بارها بر این نکته نیز تاکید کرد که کار کردن در استان کردستان و استاندار بودن در این منطقه از کشور متفاوت از سایر استانهاست و این کار به دلیل شرایط خاص کردستان سخت است اما وجود مردمانی خوب و همیشه در صحنه، سختی ها را آسان و شیرین می کند.

نجار در هشتم دی ماه سال 84 و برای دومین بار به عنوان استاندار، وارد کردستان شد تا تجربیات خود در پنج سال فرمانداری در زمان جنگ تحمیلی در شهرستان مرزی مریوان را این بار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان به کار گیرد.

وی که در روزهای گرم تابستان سال 39 در شهر سرخه از توابع استان سمنان به دنیا آمده اولین بار در خرداد 62 و در کوران روزهای هشت سال جنگ تحمیلی به کردستان آمد و در مدت شش سال اقامتش در این استان به عنوان معاون فرماندار سنندج و سپس فرماندار مریوان فعالیت کرد و بعد از گذشت سالها دوباره در هشتم دی ماه سال 84 و این بار با حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم به عنوان استاندار کردستان منصوب شد و امروز نیز از جمله استاندارانی است که همچنان در دولت دهم فعالیت خواهد کرد.

هر چند که اولین لحظه ورود اسماعیل نجار به کردستان در سال 62 مصادف بود با مراسم تشییع پیکر شهید بروجردی، ولی وی در مدت زمان مدیریت در شهرستان مریوان و در استان با بسیاری از مدیران و مسئولان فعلی و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی کشور هم همکار بوده است.

در زمانی که نجار به عنوان فرماندار در مریوان مشغول به کار بود، رئیس جمهور فعلی کشورمان به عنوان مشاور عمرانی استاندار وقت کردستان فعالیت می کرد و هاشمی ثمره نیز معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان را برعهده داشت و همزمان با این هم از سوی دیگر زریبافان معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز معاون عمرانی استاندار کردستان بود و علاوه بر اینها بسیاری دیگر از مدیران فعلی دولت دهم از جمله معاونین رئیس جمهور و وزراء نیز در آن سالها به عنوان مدیر و مسئول در کردستان فعالیت می کردند.

نجار در سال 84 و در بدو ورود به کردستان اعلام کرد اگر چه در استان سمنان به دنیا آمده ولی خود را فرزند کردستان می داند و به همین دلیل تلاش خواهد کرد که تا زمانی فرصت خدمتگزاری در این استان را داشته باشد برای توسعه و تعالی آن از هیچ کوششی دریغ نورزد و امیدوار است که اگر قرار شد روزی از کردستان برود خاطرات به مراتب بهتری از زمان فرمانداری در شهرستان مریوان را برای مردم استان به یادگار بگذارد.

استاندار فعلی کردستان در طول چهار سال گذشته یکی از برنامه های کاری خود را بر روی معرفی توانمندی های این استان به ویژه در حوزه گردشگری در جهت پاک کردن ذهنیت های منفی به استان که متاسفانه به دلایل مختلف در سالهای دفاع مقدس شکل گرفته بود را قرار داده و در این راستا نیز سعی کرده است که پای مسئولان کشوری و همچنین برگزاری مراسم های مختلف فرهنگی و هنری را بیش از گذشته به استان باز کند.

قرار ما برای مصاحبه با استاندار کردستان یکی دو باری به دلیل جلساتی که در داخل استان و یا مرکز کشور برایش پیش می آمد به عقب انداخته شد ولی بالاخره روز جمعه میهمانش شدیم تا در اتاق 12 متری محل کارش در استانداری کردستان که خیلی هم کوچک و جمع جور به نظر می رسید، پاسخ گویی سوالاتمان باشد.

اتاق کوچک استاندار باعث شد تا قبل شروع مصاحبه در این خصوص نظرش را جویا شوم که وی در جواب گفت: "در اتاقهای کوچک هم می توان کار بزرگ کرد و من تلاش می کنم به جای پرداختن به تشریفات زائد بیشتر در فکر برنامه ریزی و همچنین خدمت بهتر به مردم استان کردستان باشم و این کار را برای این انجام دادم که مدیران استان نیز بیشتر در فکر خدمت به مردم باشند تا تشریفات زائد و لوکس کردن اتاقهای کار".

البته در اتاق کوچک اسماعیل نجار یکی دو نماد خاص به چشم می خورد که بازگو کردن آنها خالی از لطف نیست که از جمله می توان به تابلو نوشته ای که یکی از سخنان مهم امام راحل (ره) در خصوص استان کردستان روی آن نقش بسته و دو تندیس ویژه ای که یکی از آنها مربوط انتخابش در سال گذشته به عنوان استاندار سبز در کشور و دیگری مربوط به طرح سیمرغ ویژه افتتاح طرحهای دهه فجر سال گذشته است که باز هم نجار به عنوان یکی از استانداران برگزیده در کشور معرفی شد، اشاره نمود.

خبرگزاری مهر: به عنوان اولین سوال شما بعد از گذشت چهار سال از فعالیت در استان کردستان چه میزان از عملکرد خود و مدیران راضی و تا چه حدود از برنامه های که در ابتدا برای توسعه استان در ذهن داشتید را به مرحله اجرا درآوردید؟

نجار: قضاوت کردن در خصوص میزان موفقیت خود آدم کار بسیار مشکلی است و باید دیگران این نسبت را اندازه گیری و در خصوص آن اظهار نظر کنند ولی ذکر این نکته نیز ضروری است که ابتدا کار کردن و استانداری در کردستان سخت تر از تمامی استانهای کشور است چرا که این استان مسائل و مشکلاتی دارد که در دیگر مناطق کشور به ندرت با آنها مواجه خواهیم شد.

اما در پاسخ به این سوال باید به نکته ای اشاره کنم که مدال افتخاری است برای تمامی مدیران و مسئولان کردستان و آن هم مربوط به بیانات مقام معظم رهبری در سفر سال جاری به کردستان است که از تلاش مدیران استان در جهت خدمت به مردم تقدیر نمودند، و من این بیان معظم له را به عنوان بهترین دستاورد در استان به دست آورده ام.

اما باید به این مهم نیز اشاره کنم که من از عملکردها در حالت کلی در استان راضی نیستم چرا که معتقدم رضایت داشتن باعث ایستایی در پیشرفت کارها و توسعه خواهد شد و باید گفت که در مجموع رضایتها نسبی است و در تمامی حوزه ها انتظارات به صورت کامل به عمل ننشسته است و خیلی باید بیش از اینها برای مردم کردستان تلاش و فعالیت نمود چرا که در دلسوزی و وفاداری مردم این استان به نظام و انقلاب هر آنچه که بگویم باز هم کم است و جا دارد که تمامی مسئولان در راستای جبران فداکاری های این مردم همیشه در صحنه همواره در تلاش و پیگیری باشند.

اما باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که متاسفانه گاهی اوقات مسائلی در کردستان به وقوع پیوسته که برنامه های ما را با مشکلاتی مواجه کرده است و هزینه های زیادی نیز برای استان به دنبال داشته است که البته این گونه مشکلات ریشه های گوناگون و دلایل متعددی نیز داشته اند.

* در خصوص مسائل و مشکلاتی که مطرح کردید، بیشتر توضیح دهید و اصولا ریشه اصلی این گونه مسائل که کردستان را با سایر استانهای کشور متفاوت جلوه می دهد، کجاست؟

- متاسفانه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی گروهک های ضد انقلاب به سرکردگی استکبار جهانی که دسیسه های مختلفی را برای استان طراحی کرده بودند همچنان به شیطنت های خود ادامه داده و امروز هم با استفاده از حمایت های دولتهای غربی سعی می کنند که در این راستا حرکت نموده و در بعضی از مواقع با مطرح کردن مسائل حاشیه ای مشکلاتی را به وجود می آورند و در کنار آن نیز باعث کندی پیشبرد برنامه های دولت در استان می شوند که البته همواره و در طول این سالها با حضور همه جانبه و آگاهانه مردم استان کردستان دسیسه های آنان نقش برآب شده و به نتیجه ای نرسیده است.

در کنار این شیطنتها و با کمال تاسف عده ای دیگر در زیر پوشش منتقد، دست به تخریب زده و فعالیت های دولت در استان را زیر سوال می برند که البته حساب این افراد با منتقدین دلسوزی که در راه توسعه و پیشرفت کردستان فعالیت می کنند نیز کاملا جداست و من در طول چهار سال گذشته از انتقادهای دلسوزانه افراد استفاده کرده و معتقدم که اگر انتقاد سالم باشد باعث پویایی و رشد شده و در کنار آن نیز نقاط ضعف و قوت را به روشنی نمایان می کند تا مسئول به راحتی بتواند زمینه استفاده بهینه از امکانات و توانمندی ها را فراهم و در کنار آن نقاط ضعف را پوشش دهد.

به طور مثال باید به این نکته هم اشاره کرد که بعضی مواقع افراد بدون داشتن هیچ گونه اطلاعات اولیه ای نسبت به عدم اجرای یک پروژه و یا یک طرح خاص در استان انتقاد و سعی می کنند که این فعالیت را شکست خورده قلمداد کنند در حالی که برای همان طرح و پروژه استان تمامی تلاش خود را کرده و شاید مشکل کار در مرکز کشور و یا بحث کمبود اعتبارات ملی باشد که به دست مسئولان استان رفع نمی شود و باید در قالب یک برنامه کشوری و با دخالت قوای مختلف و وزارت خانه ها مرتفع شود.

متاسفانه مثالهای که عرض کردم در طول چهار سال گذشته بارها در استان اتفاق افتاده و در مواردی باعث شده است که روند امور با مشکل مواجه شوند ولی باز هم با توجه به تمام این تفاسیر ما از تمام تلاش خود برای پوشش نقاط ضعف و همچنین دفع دسیسه های دشمنان بهره گرفته و لحظه ای نیز درنگ نکرده ایم.

*یکی از شعارهای اصلی حضرتعالی در بدو ورود به کردستان، پاک کردن ذهنیت های مختلف و بعضا منفی مردم کشور نسبت به استان بود، با توجه به گذشت چهار سال از مدیریت در کردستان تا چه حد توانسته اید در راستای این سیاست کاری موفق باشید و دستاوردهای این حوزه چگونه بوده است؟

- همانگونه که شما هم مطرح کردید، یکی از اولویت های کاری من در ابتدای ورود به کردستان در سال 84 پاک کردن ذهنیت های مختلف و منفی مردم کشور در خصوص استان بود که متاسفانه به دلیل شرایط خاص در زمان دفاع مقدس شکل گرفته بود، که در گام اول تلاش شد میزان مراودات مردم سایر استانها با کردستان افزایش یابد که بحث سفرهای نوروزی و توجه به طرحهای گردشگری به عنوان راهکاری در دستور کار قرار گرفت و امروز شمار مسافرین استان در سال به بیش از سه میلیون نفر رسیده است، در کنار این مهم سفر مسئولان نظام به کردستان به ویژه سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، سفر هیئت دولت و سفر رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان کشوری و همزمان با این مهم نیز حضور 60 سفیر از کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه اروپا در استان، برگزاری جشنواره های کشوری فرهنگی و هنری و پیگیری بحث راهیان نور با بازدید از مناطق عملیاتی کردستان از جمله دیگر اقداماتی بوده که در این راستا برنامه ریزی و بخش بیشتری نیز اجرایی شده است که با توجه به شرایط به وجود آمده توانستیم که امنیت پایدار و مهمان نوازی مردم کردستان را به دیگر نقاط کشور معرفی و در کنار آن شاهد افزایش تمایل سرمایه گذاری در استان باشیم که بدون شک نتایج این اقدامات در سالهای آینده برکات بسیاری را برای کردستان به دنبال خواهد داشت. البته این دستاوردهای عظیم به کام دشمنان و گروهک های ضد انقلاب خوش نیامد و متاسفانه باعث وقوع حوادثی بسیار دردناک در این استان شدند که در همین راستا نیز دو تن از عالمان برجسته دینی استان نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

* به حوادث کردستان و ترور دو تن از عالمان دینی در دهه پایانی ماه مبارک رمضان در سال جاری اشاره نمودید، در خصوص دلایل این اتفاق و همچنین عواقب آن هم توضیح دهید و اصولا این حرکت چرا و توسط چه کسانی صورت گرفت؟

- با توجه به وضعیت خاص جغرافیای کردستان و وجود 227 کیلومتر مرز با کشور عراق و همچنین قرار گرفتن نیروهای نظامی کشورهای غربی در پشت این مرزها، متاسفانه هر چند مدت یکبار شاهد تحرکاتی در استان هستیم و افراد بدخواه که چشم دیدن توسعه و پبشرفت این خطه از ایران اسلامی را ندارند، سعی می کنند با حربه های مختلف به اهداف شوم خود دست یابند. در همین راستا و در دهه پایانی ماه مبارک رمضان در سال 88 و بعد از استقبال تاریخی مردم کردستان از سفر مقام معظم رهبری به این استان گروه های انحرافی و ضد انقلاب به نام دفاع از دین اقدام به تحرکاتی در استان نموده و در این میان دو تن از شخصیت های برجسته روحانی و عالمان دینی استان نیز ترور و به درجه شهادت نائل آمدند که این واقع به سرعت و با حضور مسئولان کشوری مورد رسیدگی قرار گرفته و افراد نیز به سزای اعمال خود رسیدند پیام اصلی این واقعه و رخداد حفظ هوشیاری و همدلی هر چه بیشتر مردم و مسئولان را می طلبد که باید ما با اقدامات خود به گونه ای عمل کنیم که فرصت سوء استفاده به دشمنان و ایادی استکبار ندهیم.

* میزان پیشرفت و یا اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به کردستان به چه میزان این مصوبات پیشرفت فیزیکی داشته و چرا در بعضی از حوزه ها مثل مباحث فرهنگی شاهد پیشرفت مناسب و خوبی نیستیم در حالی که در حوزه ای همچون ورزش مصوبات دور اول در مدت زمان کمتر از سه سال به نتیجه رسید؟

- ابتدا در اینکه در حوزه مسائل فرهنگی پیشرفت و توسعه نداشته ایم را من زیاد قبول ندارم ولی در کل مدیران استان تلاش خود را برای اجرایی شدن و بهره برداری هر چه سریعتر از تمامی مصوبات سفر دولت به کار گرفته و خوشبختانه درخصوص مصوبات دور اول می شود گفت که بیش از 95 درصد اجرایی شده و بخشی نیز به بهره برداری رسیده است و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بعضی از مصوبات دور اول سفر مستمر و باید طی سالهای طولانی مدت اجرا و سپس به بهره برداری خواهند رسید.

اما در خصوص مصوبات دور دوم که در روزهای پایانی سال 87 انجام و به تصویب رسید باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب ماده 58 باعث کندی پیشرفت برنامه ها شده و دست ما را برای استفاده از اعتبارات استانی برای اجرایی کردن این مصوبات بسته است ولی مسئولان استان از ابتدای سال جاری و با برگزاری جلسات مختلف در تهران و در کردستان روند پیگیری و جذب اعتبارات لازم را انجام داده و همچنان نیز این مهم به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

ولی در کنار این دو سفر می توان به مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به کردستان اشاره نمود که در جریان این سفر پر خیر و برکت پروژه های مختلفی در حوزه های گوناگون با اعتباری بیش از هشت هزار و 150 میلیارد ریال به تصویب رسید و در سال جاری نیز استان تمامی تعهدات خود در خصوص این پروژه ها را انجام داده و قرار است بخش دوم اعتبارات مورد نیاز این طرحها توسط دستگاه های اجرایی و سازمانهای کشوری تامین شود که اقداماتی در این راستا صورت گرفته و موارد نیز همچنان در دست پیگیری است.

* در طول سالهای گذشته مسئله ای به عنوان به کاری گیری مدیران بومی و غیربومی در کردستان مطرح بوده و امروز هم به نوعی به آن توجه می شود، در حالت کلی برداشت حضرتعالی از این مهم و اولویتهای دولت دهم در به کارگیری مدیران در کردستان چگونه است و روند تغییر و تحولها در مدیریت ها در استان به چه شکلی خواهد بود؟

اولین و اساسی ترین گام در بحث به کار گیری مدیران در دولت دهم در کردستان، توجه به اصل مدیر بودن و شایسته سالاری است که یک مدیر باید توانایی و دانش کار در حوزه تخصصی خود را داشته باشد و اما در گام دوم ما تلاش می کنیم که مدیرانی در راستای برنامه ها و همسو با سیاست های دولت را انتخاب کنیم چرا که این مهم به پیشبرد هر چه بهتر امور کمک خواهد کرد و اما در گام سوم نیز توجه به بومی گزینی با شرط شایسته سالاری نیز به جد توجه خواهیم کرد که البته این مهم نیز در دولت نهم مورد توجه قرار گرفته و تا جایی که بیش از 18 نفر از مدیران بومی در استان جایگزین مدیران غیربومی شدند و در دولت دهم نیز این مهم را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده و تا امروز نیز به آن توجه شده است.

در خصوص بخش دوم سوال نیز باید گفت که تغییرات در راستای توسعه و پیشرفت کارهاست و با توجه به اینکه در بعضی از حوزه ها موفقیت ها چشمگیر نبوده بالطبع مدیر آن حوزه نیز تغییر خواهد کرد اما باید توجه داشت که همیشه تغییرات اگر با علم و آگاهی صورت گرفته باشد باعث تسریع در روند امور شده است.

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گفتگو: آرمان نصرالهی