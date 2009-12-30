طرحهایی که از پایه سست است/ کلنگها بی برنامه به زمین می خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طرحهای نیمه کاره و طرحهایی که به دلیل نبود کارهای مطالعاتی و کارشناسی اکنون خاک می خورند و برخی از آنها به حیف و میل شدن سرمایه های ملی انجامیده است در استان گلستان فراوان به چشم می خورد.

بر اساس آمار مسئولان گلستان، از ابتدای تاسیس این استان یعنی حدود 13 سال قبل تا دهه فجر سال گذشته حدود 11 هزار و 200 طرح در استان اجرا شده است.

این شمار طرح، تعداد دو هزار و ‪ ۵۰۹‬ طرح از زمان تاسیس استان تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم در استان افتتاح شد و از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تاکنون هشت هزار و ‪ ۷۱۰‬پروژه در استان گلستان به بهره برداری رسیده است.

از مجموع طرحهای اجرا شده در گلستان، هزار و ‪ ۱۰‬پروژه عمرانی و تولیدی و اشتغالزا با اعتبار بیش از دوهزار و ‪ ۹۷۹‬میلیارد ریال دهه فجر سال قبل در استان به بهره برداری رسید که از این تعداد ‪ ۷۷۹‬پروژه عمرانی و ‪ ۲۳۱‬پروژه تولیدی و اشتغالزا بود.



هر چند مسئولان بخشهای مختلف گلستان از ارائه آمار دقیق در زمینه تعداد طرحهای نیمه کاره، راکد و طرحهایی که به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و مطالعات نادرست، هنوز در حد طرح باقی مانده اند و اجرا نشده است، طفره می روند.

با این حال و به گفته معاون برنامه ریزی استاندار گلستان، فقط برای تکمیل طرحهای نیمه کاره در این استان حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا تکلیف کلنگ زنیهای و آغاز عملیات اجرایی طرحهای دولتهای مختلف در استان مشخص شود.

به هر روی کارشناسی نبودن و نبود مطالعات اولیه مناسب از جمله دلایلی است که اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی را در استان گلستان با مشکل روبرو کرده و این مسئله مایه نگرانی برخی از مسئولان از جمله فرماندار بندر ترکمن شده است.

رکود طرحهای گردشگری بندرترکمن

فرماندار بندرترکمن در بازدید استاندار گلستان از طرحهای مختلف این شهرستان گفت: تعدادی از طرحهای گردشگری این شهرستان به دلیل نبود کار کارشناسی و مطالعاتی راکد مانده است.

حاجی گلدی کر بدون اشاره به تعداد این طرحها افزود: راکد ماندن تعدادی از طرحها بویژه در زمینه گردشگری ناشی از نبود کار مطالعاتی و کارشناسی بوده و قراردادها به طور شفاف با رعایت قوانین و مقررات و بر اساس زمان بندی مشخص تدوین نمی شود.

وی عمل نکردن طرفین قرارداد به تعهدات را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: این امر تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته است.

وی به مصوبات سفر هیئت دولت در شهرستان اشاره و اضافه کرد: تاکنون 97 درصد مجموع مصوبات سفر اول دولت در این شهرستان بهره برداری شده است و مصوبات دور دوم سفر نیز در دست اجراست.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز در زمینه بازدیدهای صورت گرفته و برون رفت از مشکلات پیش روی خاطرنشان کرد: رفع موانع و مشکلات نیاز به جلسات متعدد در استان با حضور معاونان و مدیران کل و دستگاههای ذیربط همراه با تعامل و کار تیمی با دستور کار مشخص دارد.

کمبود اعتبار غده سرطانی طرحهای مختلف

کمبود اعتبار نیز از دیگر عواملی است که موجب شده اجرای بسیاری از طرحها در استان گلستان، روند لاک پشتی و کند بگیرد و بین کلنگ زنی و افتتاح سالها فاصله بیفتد.

فرماندار گنبد کاووس در این زمینه گفت: 18 پروژه راه روستایی در این شهرستان در دست اجراست که برای تکمیل آن نیاز به اعتبار کلان است.

غلامعلی سوسرایی در بازدید از طرحهای راه و ترابری شهرستان افزود: در سال جاری 22 میلیارد ریال به 18 پروژه راه روستایی این شهرستان اختصاص یافته که در حال انجام است.

وی اظهار داشت: از جمله این طرحها جاده حالی آخوند - داشلی به طول 4.5 کیلومتر در حال احداث است و برای این راه یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزنیه شده است. راه پتکه به جاده آلمان نیز به طول سه کیلومتر با اعتبار600 میلیون ریال در حال انجام است.

سوسرایی، در خصوص راه روستای قوچمراد به اوبه محمدایمر بلوچ آباد این شهرستان نیز گفت: این جاده نیز به طول 6200متردر حال ساخت است و با اعتبار دو میلیاد و 500 میلیون ریال در حال اتمام و آماده آسفالت است.



به هر حال انجام مطالعات و کارشناسی در اجرای دقیق طرحهای مختلف تاثیر بسزایی دارد و توجه ویژه به پایه و اساس کار می تواند از هدر رفت سرمایه های ملی ناشی از کارشناسی نبودن طرحها جلوگیری کند و روند اجرای طرحها را شتاب بخشد.