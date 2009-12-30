یکپارچگی گروههای درون نظام در رویارویی با جریانهای بی ریشه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس را برعهده داشت در آغاز جلسه علنی مجلس با اشاره به مواضع رئیس و نمایندگان مجلس در خصوص وقایع روز عاشورا تصریح کرد: جا دارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از سخنان هوشمندانه و قاطع رئیس مجلس در خصوص حوادث اخیر خصوصا ضایعه جبران ناپذیر حرکت غیر انسانی، غیر اخلاقی و ددمنشانه عده ای خود فروخته، وابسته به اجانب در به سخره گرفتن ارزشهای متعالی اسلام و مبانی اصولی و کلیدی نظام و تهدید امنیت اجتماعی در روز عزای حسینی ابراز کنم.

نماینده مردم قزوین با اشاره به راهپیمایی روز سه شنبه نمایندگان مجلس در کنار مزار شهدای گمنام و تجدید عهد با آرمانهای آنان در محوطه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقدام نمایندگان مجلس بیانگر این واقعیت بود که ملت ما و نمایندگان و جریانهای درون نظام بدون نگرش به دیدگاه سیاسی خود با عزم و اراده پولادین و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و مبانی نظام برآمده از قرآن و عترت در رویارویی با جریانهای بی ریشه که عناد خود را در ستیزه جویی با اصول و مبانی اسلام به نمایش گذاشت همراه هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه ملت ایران تجربه 30 سال اقتدار و بالندگی را دارد تاکید کرد: دستاوردهای انقلاب در پرتو رهبری زعمای عادل به دست آمده و دیروز امام راحل و امروز خلف صالح او تجسم واقعی درایت و هوشمندی اند و ما اگر به عزت نظام و افزایش دستاوردهای نظام و حضور مردم در تصمیم سازی فکر می کنیم همه این دستاوردها در پرتو اقتدار رهبری و التزام به ایشان محقق می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جریانهایی که به مقدسات هتک حرمت کرده اند با حضور گسترده مردم به حاشیه رانده شوند.