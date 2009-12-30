ضعف آمریکا و متحدانش در اعمال تحریم علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد : آمریکا از مدتها قبل در حال رایزنی با متحدان خود درباره اعمال دور جدیدی از تحریم های اقتصادی علیه ایران در صورت امتناع تهران از قبول پیشنهاد مبادله سوخت است اما روند تحولات در ایرن و سایر کشورهای جهان موجب شده تا واشنگتن در اندیشه کاستن از قدرت این تحریم ها باشد.

این روزنامه در ادامه دلیل اصلی این تغییر نگرش در نزد سیاستمداران آمریکایی را این طور بازگو می کند : آمریکا برای اقدامات خود نیازمند حمایت جامعه جهانی است و از آنجا که بخشی از فشار بوجود آمده از اعمال تحریم های سنگین به مردم ایران وارد می شود از همین رو مقامات کاخ سفید بیم آن را دارند که با وارد شدن فشار بر مردم تهران، جامعه جهانی دست از حمایت های خود از آمریکا در این باره بردارند.

در همین رابطه یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز این مسئله را تائید کرده و از ضعیف یودن دور جدید تحریم ها احتمالی علیه ایران سخن رانده است.

این مقام آمریکایی که لس آنجلس تایمز اشاره ای به نام وی نکرده، می گوید : طرح تحریم صادرات بنزین به ایران حامیان زیادی را در کنگره آمریکا دارد، اما دولت آمریکا و متحدانش در باره تاثیر آن بر دولت ایران تردید دارند.

در همین رابطه "ری تکیه" از مشاوران عالی دولت آمریکا در امور ایران می گوید : در اعمال تحریم ها باید تاثیرهای اجتماعی و اقتصادی آن را مد نظر قرار داد و از آنجا که متحدان غربی آمریکا اطلاعات زیادی درباره اقدامات دولت ایران در داخل کشور ندارند از همین رو اعمال تحریم های سنگین علیه تهران می تواند نتایج دیگری به غیر از آنچه از قبل پیش بینی شده داشته باشد.